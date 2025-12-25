México: al menos ocho muertos y 19 heridos en un accidente de autobús

Publicado por Virginia Martínez 25 de diciembre, 2025

Al menos ocho muertos y 19 heridos dejó un accidente de autobús en el estado mexicano de Veracruz este miércoles. La información fue confirmada por las autoridades locales.

El autobús se accidentó cerca de una cañada en la localidad de Zontecomatlán, indicó Protección Civil estatal la noche del miércoles.

"Lamentablemente, la fiscalía ha confirmado 8 personas fallecidas", dijo la dependencia en un comunicado. "Se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla", añadió.

Según la prensa mexicana, el autobús viajaba desde Ciudad de México hacia la localidad de Chicontepec.

Los accidentes carreteros, recordó AFP, que normalmente involucran autobuses de pasajeros o transporte de carga, son comunes en México. A menudo obedecen a exceso de velocidad o fallas mecánicas en las unidades.