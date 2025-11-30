El niño que fue símbolo del lobby transgénero para 'National Geographic' asegura que fue utilizado como un "peón"

Publicado por Carlos Dominguez 30 de noviembre, 2025

En 2017, Avery Jackson, un niño trans de 9 años, apareció en la portada de National Geographic como parte de un número especial centrado en el género, titulado "Gender Revolution" ("Revolución de género"), cuyo objetivo era explorar la supuesta evolución de la comprensión de la identidad de género en todo el mundo.

En la foto de portada y en el artículo que la acompañaba, Avery expresaba su orgullo y confianza en su identidad, afirmando que "lo mejor de ser una niña es no tener que fingir ser un niño". El pequeño se convirtió así en un instrumento del debate sobre los derechos de las personas transgénero, al tiempo que se enfrentaba a diversas reacciones, entre ellas el apoyo y la controversia.

A los 8 años, Avery recibió tratamientos con Lupron, el mismo medicamento que se utiliza para la castración química de algunos delincuentes sexuales.

De acuerdo con el portal de noticias francés Le Média en 442, ocho años después el adolescente, de 17 años, declaró públicamente que ha arruinado su vida, convirtiéndose en la advertencia más contundente contra el uso de bloqueadores de pubertad en menores de edad.

En 2020, HBO emitió el documental Transhood, que sigue a Avery y a otros tres niños trans durante cinco años, pero entre 2023 y 2025, las cosas cambian.

Le Média 442 afirma que en directos de Twitch y en mensajes públicos, el adolescente dice que ya no siente ningún deseo sexual y que nunca ha tenido un orgasmo, mientras que habla abiertamente de depresión, osteopenia y de la sensación de haber sido "expuesto demasiado pronto".

"Fui un peón. Mis padres y los médicos decidieron por mí, cuando yo no tenía ni idea de lo que eso significaba", declaró durante una retransmisión en directo en 2024, recogida por el medio francés.

"Si lo hubiera sabido, nunca habría empezado", dijo.

Hoy en día, el adolescente de Kansas ya no quiere que se le llame "ella" y solo quiere que otros niños no vivan lo que él ha tenido que experimentar.