El actor Dharmendra, el 'galán con corazón de poeta' de Bollywood, murió a los 89 años

Publicado por Williams Perdomo 24 de noviembre, 2025

El actor indio Dharmendra, una de las mayores estrellas del cine de Bollywood, murió este lunes en la ciudad de Bombay a los 89 años. La información fue confirmada por el cineasta Karan Johar, que era cercano a Dharmendra.

"Él es y siempre será una leyenda auténtica del cine indio... definiendo y ricamente presente en las páginas de la historia del cine... pero sobre todo era el mejor ser humano... Era tan amado por todos en nuestra industria", escribió Johar en su cuenta de Instagram.

Conocido también como el galán con corazón de poeta, Dharmendra protagonizó más de trescientas películas en Bollywood.

La muerte del actor también fue lamentada por el primer ministro de India, Narendra Modi. En un mensaje publicado en X, Modi sostuvo que "el fallecimiento de Dharmendra Ji marca el fin de una era en el cine indio".

"La forma en que interpretó diversos papeles conmovió a innumerables personas. Dharmendra Ji fue igualmente admirado por su sencillez, humildad y calidez", escribió Modi.