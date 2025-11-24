El actor Dharmendra, el 'galán con corazón de poeta' de Bollywood, murió a los 89 años
La muerte del actor fue lamentada por el primer ministro de India, Narendra Modi. En un mensaje publicado en X, Modi sostuvo que el fallecimiento de la estrella actoral "marca el fin de una era en el cine indio".
El actor indio Dharmendra, una de las mayores estrellas del cine de Bollywood, murió este lunes en la ciudad de Bombay a los 89 años. La información fue confirmada por el cineasta Karan Johar, que era cercano a Dharmendra.
"Él es y siempre será una leyenda auténtica del cine indio... definiendo y ricamente presente en las páginas de la historia del cine... pero sobre todo era el mejor ser humano... Era tan amado por todos en nuestra industria", escribió Johar en su cuenta de Instagram.
Conocido también como el galán con corazón de poeta, Dharmendra protagonizó más de trescientas películas en Bollywood.
La muerte del actor también fue lamentada por el primer ministro de India, Narendra Modi. En un mensaje publicado en X, Modi sostuvo que "el fallecimiento de Dharmendra Ji marca el fin de una era en el cine indio".
"La forma en que interpretó diversos papeles conmovió a innumerables personas. Dharmendra Ji fue igualmente admirado por su sencillez, humildad y calidez", escribió Modi.
The passing of Dharmendra Ji marks the end of an era in Indian cinema. He was an iconic film personality, a phenomenal actor who brought charm and depth to every role he played. The manner in which he played diverse roles struck a chord with countless people. Dharmendra Ji was…— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025