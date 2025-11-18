Los delitos de odio contra cristianos en Europa crecieron alarmantemente en 2024

Publicado por Israel Duro 18 de noviembre, 2025

Los delitos de odio contra los cristianos registraron un notable aumento en Europa, en especial en países tradicionalmente católicos como España y Polonia, durante 2024. Los estados con un mayor número de incidentes fueron la propia España, Francia, Reino Unido, Alemania y Austria. Además de las agresiones personales y ataques a templos o edificios religiosos, los creyentes también vienen enfrentado mayores complicaciones para profesar su fe por nuevas legislaciones de los gobiernos.

Según un informe del Observatorio sobre Intolerancia y Discriminación contra Cristianos en Europa (OIDAC Europe), con sede en Viena, en 2024 se registraron un total de 2.211 delitos de odio contra cristianos en 2024.

Esta cifra incluye un aumento significativo de agresiones personales -incluido el asesinato de un monje-, que ascendieron a 274 incidentes, así como un fuerte incremento de los ataques incendiarios dirigidos contra iglesias y otros espacios cristianos.

"Una infradenuncia generalizada"

España fue uno de los países más afectados por ataques violentos, incluido el asesinato de un monje católico. Aunque el Gobierno español no recoge datos ni estadísticas específicas sobre delitos de odio anticristianos, el Informe 2024 del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia documentó un fuerte aumento de ataques violentos contra cristianos y un aumento del 12 % en actos de vandalismo contra iglesias y símbolos religiosos respecto al año anterior.

Otro país tradicionalmente católico como es Polonia mostró otra cara del problema: "Una infradenuncia generalizada", según apunta Anja Tang (antes Hoffmann), directora ejecutiva de OIDAC Europe. En el caso polaco, una encuesta del Instituto ISKK reveló que cerca de la mitad de los sacerdotes sufrió algún tipo de agresión durante el último año, pero más del 80 % no presentó la denuncia correspondiente.

“Si la mitad del clero católico experimenta agresiones en un país mayoritariamente católico, la hostilidad hacia los cristianos ya no puede tratarse como un problema marginal”, subrayó Tang.

"Un patrón de intolerancia creciente en el que los cristianos figuran entre los más afectados"

En 2024, gobiernos europeos y organizaciones civiles comunicaron a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR, por sus siglas en inglés) más de 3.000 delitos antisemitas, 1.000 anticristianos y 950 antimusulmanes, aunque varios estados no enviaron ninguna información. OIDAC Europe advirtió que estas cifras "reflejan un patrón de intolerancia creciente en el que los cristianos figuran entre los grupos religiosos más afectados".

“Detrás de cada cifra hay ataques concretos: vandalismo, incendios provocados y agresiones físicas que afectan profundamente a las comunidades locales”, señaló Tang.

Además, "OIDAC Europe documentó 516 delitos de odio anticristiano de forma independiente; al incluir robos y allanamientos en lugares de culto religioso, la cifra asciende a 1.503 incidentes. Especialmente destacable es el registro de 94 ataques incendiarios, casi el doble que en 2023. Un tercio (33) se produjo en Alemania, donde la Conferencia Episcopal advirtió recientemente que 'se han roto todos los tabúes' en los que respecta al vandalismo en contra de las iglesias".

Incidentes más notables contra los cristianos en 2024 en Europa En Noviembre de 2024, un monje de 76 años fue asesinado y varias personas resultaron heridas durante un ataque a un monasterio en España.



En Enero de 2024, un hombre falleció como resultado de un ataque vinculado a ISIS durante la misa dominical, en una iglesia católica de Estambul.



En Septiembre de 2024, la iglesia histórica de Saint-Omer (Francia) quedó prácticamente destruida luego de un incendio provocado.

Persecución legislativa contra los cristianos

Además de los delitos de odio, OIDAC Europe documentó numerosas restricciones sociales y jurídico-legales que afectaron a cristianos en 2024 y 2025. Varias personas fueron procesadas en virtud de leyes de “zonas de exclusión” (buffer zones) por realizar oración silenciosa cerca de clínicas abortivas.

“Cada vez más cristianos en Europa están enfrentando procesos judiciales por expresar pacíficamente sus creencias o las enseñanzas cristianas tradicionales sobre cuestiones morales”, afirmó Tang. “Aunque a veces los tribunales acaban protegiendo sus derechos, lo hacen tras procesos largos y costosos que constituyen, por sí mismos, una forma de castigo.”

Cabe destacar el caso del veterano británico Adam Smith-Connor, quien fue condenado por permanecer rezando en silencio con la cabeza ligeramente inclinada, a menos de 100 metros de una clínica.

En octubre de 2025, el Tribunal Supremo de Finlandia conoció del caso de la diputada Päivi Räsänen, acusada de “discurso de odio” tras publicar un versículo de la Biblia en 2019, cuestionando el apoyo de su Iglesia al Orgullo de Helsinki.

En febrero de 2025, el Tribunal de Apelación del Reino Unido falló a favor de Kristie Higgs, una profesora cristiana despedida tras expresar su preocupación sobre los contenidos en materia de educación sexual. El tribunal confirmó que las creencias cristianas tradicionales sobre el matrimonio y la sexualidad están protegidas por la ley. Varios casos similares siguen pendientes en Europa.

Otros casos jurídicos relevantes contra los cristianos Una sentencia en Suiza, que negó la financiación pública a una escuela católica femenina, por considerar que la escuela incurría en “discriminación” al ser un centro reservado para niñas.

​

​Una sentencia en España, que condenó a una hermandad religiosa masculina por no admitir a una mujer.

​

De nuevo en España, un tribunal prohibió a un padre leer la Biblia a su hijo y otorgó la custodia y la autoridad exclusiva sobre la educación religiosa a la madre, por su enfoque secular.

​

​en Francia, una Corte confirmó las sanciones contra un profesor por utilizar un texto de Santa Bernardita en una clase de patrimonio local, considerándolo una violación a las “leyes de neutralidad.”

​

​“Estos patrones demuestran la urgente necesidad de reforzar la libertad religiosa o de creencias en Europa, incluido el derecho a expresar y debatir convicciones en el espacio público sin temor a represalias ni censura”, afirmó Tang.

""na respuesta más firme y coordinada por parte de la Unión Europea"

Ante las cifras persistentemente elevadas de delitos de odio anticristianos," OIDAC Europe pide una respuesta más firme y coordinada por parte de la Unión Europea". La ONG respalda "la creación de un Coordinador Europeo para Combatir el Odio contra los Cristianos, equivalente a los existentes para antisemitismo y odio antimusulmán, una iniciativa compartida también por el Intergrupo del Parlamento Europeo para la Libertad de Religión, de Creencias y de Conciencia".

Asimismo, OIDAC Europe insta a los gobiernos europeos a "aplicar las recomendaciones de la guía publicada recientemente por la OSCE, Understanding Anti-Christian Hate Crimes and Addressing the Security Needs of Christian Communities. En particular, la organización insta a la recopilación sistemática de datos en materia de delitos de odio anticristianos, aún insuficiente en muchos países".