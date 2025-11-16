Tiroteo en Kansas deja cuatro agentes heridos y un sospechoso muerto

Publicado por Sabrina Martin 15 de noviembre, 2025

La Oficina de Investigación de Kansas (KBI) abrió una investigación después de que varios agentes resultaran heridos de bala durante un incidente de violencia doméstica ocurrido la mañana del sábado en el condado de Osage.

Las autoridades señalaron que agentes del condado y policías estatales permanecieron en la vivienda durante varios minutos antes de que se produjera el tiroteo. Como resultado del intercambio de disparos, tres agentes del sheriff del condado de Osage y un miembro de la Patrulla de Carreteras de Kansas (KHP) sufrieron heridas.

El sospechoso murió en el lugar y un segundo hombre resultó herido

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el sospechoso —un hombre cuya identidad aún no ha sido divulgada— murió dentro de la vivienda. Un segundo hombre también resultó herido, aunque se encuentra en condición estable.

Durante una conferencia de prensa, el coronel Erik Smith explicó que los cuatro agentes heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital Stormont Vail en Topeka. Más tarde, el agente de la Patrulla de Carreteras fue llevado a un hospital en Kansas City para recibir atención adicional.