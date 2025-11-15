Publicado por Santiago Ospital 15 de noviembre, 2025

El basquetbolista profesional Patrick Beverley (37) fue arrestado y acusado de un delito grave de agresión y violencia doméstica. La detención se produjo este viernes en Fort Bend County, Texas.

La oficina del Sheriff confirmó a USA Today que recibió una llamada en relación con una agresión ocurrida por la mañana, por lo que despachó agentes a una vivienda en un suburbio de Houston llamado Rosharon.

"Al llegar, los agentes se enteraron de que se había producido una situación entre miembros de la familia que había dado lugar a un incidente de violencia doméstica", sostuvo la oficina en palabras recogidas por USA Today. Beverley fue ingresado en la cárcel del condado con una fianza de 40.000 dólares.

Tras surgir las primeras informaciones, la cuenta oficial del exjugador de la NBA publicó: "Por favor, no crean todo lo que ven en internet. Espero que todo vaya bien". Horas más tarde se realizó una nueva publicación, explicando en parte su versión de hechos, aún por esclarecer:

"Patrick Beverley no tiene antecedentes penales. Se preocupa mucho por su hermana pequeña, una joven menor de edad. Teniendo esto en cuenta, cuando la encontró inesperadamente sola en casa con un hombre de 18 años en mitad de la noche, se preocupó, como lo haría cualquier hermano por su hermana. Sin embargo, no creemos que lo que sucedió a continuación ocurriera tal y como se ha descrito y esperamos tener la oportunidad de abordarlo en el tribunal".

Beverley jugó en siete equipos nacionales a lo largo de 12 años: los Houston Rockets, los Angeles Clippers, los Minnesota Timberwolves, los Angeles Lakers, los Chicago Bulls, los Philadelphia 76ers y los Milwaukee Bucks. También jugó en el extranjero. Su último equipo fue el Hapoel Tel Aviv, y desde febrero es agente libre.

En la temporada 2016-17 fue elegido parte del mejor quinteto defensivo de la NBA. En las temporadas 2013-14 y2019-20 fue seleccionado para el segundo mejor.