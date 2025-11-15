Un exagente de la CBP es condenado a 15 años por facilitar el ingreso de fentanilo en la frontera sur

Publicado por Sabrina Martin 14 de noviembre, 2025

Un exagente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fue sentenciado a 15 años de prisión tras admitir que permitió el paso de vehículos cargados con narcóticos a través de un puerto de entrada en la frontera sur. La condena, anunciada este jueves por el Departamento de Justicia, marca uno de los casos más graves de corrupción interna ligados al tráfico de drogas en esa región.

Diego Bonillo, de 31 años, reconoció haber colaborado con contrabandistas mientras ejercía como oficial federal. Según el expediente, utilizó su posición para dejar ingresar al país cargamentos que incluían al menos 75 kilos de fentanilo, además de cantidades significativas de metanfetamina y heroína. Estos delitos lo llevaron a enfrentar cargos de conspiración para importar sustancias controladas e importación de sustancias controladas, ambos con una pena mínima obligatoria de una década de prisión.

Cómo operaba el esquema de corrupción

La investigación reveló que Bonillo mantenía un segundo teléfono del que sus supervisores no tenían conocimiento. A través de ese dispositivo coordinaba con los contrabandistas y les indicaba cuándo se encontraban asignadas las rutas que él controlaba. Una vez que los vehículos llegaban a su carril de inspección, los dejaba avanzar sin revisar su contenido.

Entre octubre de 2023 y abril de 2024, permitió que al menos 15 vehículos cruzaran sin ser inspeccionados, según el Departamento de Justicia. Este patrón facilitó la entrada de drogas altamente peligrosas a Estados Unidos en un momento en que el fentanilo continúa siendo responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año.