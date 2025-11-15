Fundaciones de izquierda pagaron millones a las universidades para crear cursos de estudios étnicos

Publicado por Carlos Dominguez 15 de noviembre, 2025

Un nuevo estudio de Defending Education revela que, desde el 2020, distintas fundaciones sin fines de lucro han distribuido más de $19 millones a distintas universidades e instituciones educativas con el objetivo de apoyar programas de izquierda y departamentos enfocados en estudios étnicos.

De acuerdo al informe, gracias a estas donaciones, al menos 55 instituciones de 19 estados cuentan ahora con programas educativos de corte radical sobre la raza, el género, el marxismo cultural o la historia de Palestina.

Muchas de estas donaciones han sido destinadas a importantes instituciones educativas en Nueva York y California, donde los estudios étnicos pronto serán un requisito de graduación para los estudiantes de secundaria.

El donante más destacado es la Fundación Mellon, una organización filantrópica con sede en Nueva York que busca redefinir el paisaje conmemorativo de Estados Unidos con el objetivo de reflejar una historia más inclusiva. La fundación promueve las artes, las humanidades y la justicia social, inspirada por una visión progresista centrada en políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Otros donantes son la Fundación Hewlett, fundada en 1966 por Bill Hewlett, cofundador de Hewlett-Packard, que ha donado $1 millón desde 2020; la Fundación Spencer, que ha aportado aproximadamente $384.225; y la Fundación WK Kellogg, que ha contribuido con $250.000.

La Fundación Mellon, un megadonante de proyectos educativos de izquierda

El estudio de Defending Education revela que la Fundación Mellon ha donado $8 millones a la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) para "el desarrollo de los estudios étnicos".

La fundación concedió a CUNY una subvención de $3 millones en 2020 y otra de $5 millones en 2023. Los fondos de 2020 se utilizaron para crear en Nueva York el "primer programa de postgrado especializado en estudios negros, raciales y étnicos (BRESI)", el cual ofrece una beca doctoral que apoya investigaciones y estudios sobre raza, sexualidad, interseccionalidad, estudios decoloniales y justicia social. Además, promueve la "descolonización" de los programas educativos en todo el sistema universitario.

"El compromiso visionario de la Fundación Mellon con los Estudios Negros, Raciales y Étnicos en CUNY establece un alto estándar para la filantropía transformadora. Sin su apoyo oportuno y generoso, el trabajo dinámico e innovador en los 25 campus de CUNY no habría sido posible", se lee en un folleto de la universidad.

Las subvenciones de BRESI han sido también concedidas a diversos proyectos de investigación de extrema izquierda, entre ellos: "Sin justicia no hay paz: el desafío radical de los movimientos estudiantiles del Tercer Mundo en Estados Unidos y la lectura por la tolerancia", "Abordar el racismo en el campus con prácticas restaurativas", "Recortando el plan de estudios: un llamamiento a un cambio de paradigma hacia la descolonización de la universidad pública", "Programa de contabilidad DEI", y muchos más en la misma línea ideológica.

La Fundación Mellon también donó $1.5 millones al sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) para la "expansión de los programas de estudios étnicos, incluidas sus intersecciones con los estudios de género y sexualidad, en los campus universitarios y en colaboración con las universidades comunitarias".

Además, según el informe, también concedió a la Universidad Estatal de Salem (SSU), en Massachusetts, $3 millones para la "creación de una red nacional de universidades regionales integrales que desarrollen humanidades digitales centradas en los estudios de grado, con especial énfasis en los estudios étnicos y la participación comunitaria".

Estudios étnicos para adolescentes

La Fundación Mellon financió en 2023 al Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) con $100.000, y otorgó otros $100.000 para el "Programa de Estudios Chicanx Latinx" dentro del mismo departamento.

Esta universidad es una de las creadoras del Centro de Recursos e Iniciativa de Estudios Étnicos en la Escuela Secundaria (HSESI), que ofrece una "colección de materiales diseñados para preparar a los alumnos y profesores a la implantación de este tipo de asignaturas como requisito de graduación en las escuelas secundarias" del Golden State.

Entre los recursos que se presentan en este centro se incluyen: "Pedagogía drag: la práctica lúdica de la imaginación queer en la primera infancia", "Enseñar Palestina", "Feminismos Abolicionistas", "Marxismo Negro" y la "Blancura como Propiedad".