La empresa 1X lanza Neo, un robot que realiza tareas domésticas mediante teleoperación

Publicado por Carlos Dominguez 29 de octubre, 2025

La empresa de inteligencia artificial y robótica 1X, con sede en California, ya acepta reservas para la compra de su robot humanoide NEO, diseñado para ofrecer asistencia personalizada.

El humanoide está diseñado para asistir en tareas del hogar y actuar como un asistente personal capaz de aprender con el tiempo mediante inteligencia artificial, con posibilidad de ser teleoperado cuando sea necesario.

"Los humanoides fueron durante mucho tiempo cosa de ciencia ficción... luego fueron cosa de investigación, pero hoy -con el lanzamiento de NEO- los robots humanoides se convierten en un producto. Algo que tú y yo podemos tocar. NEO cierra la brecha entre nuestra imaginación y el mundo en que vivimos, hasta el punto de que podemos pedir ayuda a un robot humanoide, y la ayuda nos es concedida", dijo Bernt Bornich, director ejecutivo y fundador de 1X.

El robot representa un avance significativo en humanoides orientados al consumidor: es atractivo por su diseño y propuesta de valor para el hogar, pero, según 1X, hoy conviene considerarlo como un asistente semiautónomo que puede necesitar supervisión y soporte especializado para tareas nuevas o complejas.

Especificaciones básicas

Tamaño y peso : mide aproximadamente 1,68 m y pesa alrededor de 30 kg .

: mide aproximadamente y pesa alrededor de . Material y diseño : cuerpo recubierto por un polímero textil o malla 3D suave, disponible en varios colores; diseño pensado para seguridad y menor rechazo por apariencia demasiado humana.

: cuerpo recubierto por un o malla 3D suave, disponible en varios colores; y menor rechazo por apariencia demasiado humana. Manos y movilidad: manos con muchos grados de libertad y actuadores por tendones; puede desplazarse por el hogar e incluso subir escaleras según demostraciones y descripciones de la empresa.

Algunas de sus capacidades

Realiza tareas domésticas básicas como ordenar , doblar ropa, limpiar y transportar objetos; integra un modelo de lenguaje para entender instrucciones por voz y ofrece conectividad Wi‑Fi , Bluetooth y 5G .

, doblar ropa, y transportar objetos; integra para entender instrucciones por voz y ofrece conectividad , Bluetooth y . 1X promueve que NEO puede “aprender” tareas mediante sesiones guiadas por expertos de la empresa y adquisición de datos en uso real.

Precio y disponibilidad

1X abrió preventas en Estados Unidos y el precio de venta anunciado es de unos $20.000, con opción de suscripción mensual cerca de $499 y depósito de reserva reducido para prepedido. Según la empresa, los envíos están previstos para el año próximo.