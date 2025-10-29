La empresa 1X lanza Neo, un robot que realiza tareas domésticas mediante teleoperación
El humanoide está diseñado para asistir en tareas del hogar y actuar como un asistente personal capaz de aprender con el tiempo mediante inteligencia artificial, con posibilidad de ser teleoperado cuando sea necesario.
La empresa de inteligencia artificial y robótica 1X, con sede en California, ya acepta reservas para la compra de su robot humanoide NEO, diseñado para ofrecer asistencia personalizada.
"Los humanoides fueron durante mucho tiempo cosa de ciencia ficción... luego fueron cosa de investigación, pero hoy -con el lanzamiento de NEO- los robots humanoides se convierten en un producto. Algo que tú y yo podemos tocar. NEO cierra la brecha entre nuestra imaginación y el mundo en que vivimos, hasta el punto de que podemos pedir ayuda a un robot humanoide, y la ayuda nos es concedida", dijo Bernt Bornich, director ejecutivo y fundador de 1X.
El robot representa un avance significativo en humanoides orientados al consumidor: es atractivo por su diseño y propuesta de valor para el hogar, pero, según 1X, hoy conviene considerarlo como un asistente semiautónomo que puede necesitar supervisión y soporte especializado para tareas nuevas o complejas.
Especificaciones básicas
- Tamaño y peso: mide aproximadamente 1,68 m y pesa alrededor de 30 kg.
- Material y diseño: cuerpo recubierto por un polímero textil o malla 3D suave, disponible en varios colores; diseño pensado para seguridad y menor rechazo por apariencia demasiado humana.
- Manos y movilidad: manos con muchos grados de libertad y actuadores por tendones; puede desplazarse por el hogar e incluso subir escaleras según demostraciones y descripciones de la empresa.
Algunas de sus capacidades
- Realiza tareas domésticas básicas como ordenar, doblar ropa, limpiar y transportar objetos; integra un modelo de lenguaje para entender instrucciones por voz y ofrece conectividad Wi‑Fi, Bluetooth y 5G.
- 1X promueve que NEO puede “aprender” tareas mediante sesiones guiadas por expertos de la empresa y adquisición de datos en uso real.
Precio y disponibilidad
- 1X abrió preventas en Estados Unidos y el precio de venta anunciado es de unos $20.000, con opción de suscripción mensual cerca de $499 y depósito de reserva reducido para prepedido. Según la empresa, los envíos están previstos para el año próximo.
Limitaciones
- NEO no es completamente autónomo en la práctica y, en muchos casos, requiere teleoperación humana para completar tareas complejas; sus movimientos se han descrito como lentos o torpes en algunas pruebas.
- Los compromisos de la empresa sobre capacidad y plazos pueden depender de fases de desarrollo y despliegue, por lo que el comportamiento observado en demos puede diferir de la experiencia de usuarios finales.