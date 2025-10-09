¿Quién fue Amelia Earhart... y por qué está Trump tan interesado en ella?

Publicado por Agustina Blanco 9 de octubre, 2025

Amelia Earhart, una de las figuras más icónicas de la aviación, capturó la imaginación del mundo con sus hazañas pioneras y su trágico final. Como la primera mujer en volar sola a través del Atlántico en 1932, Earhart rompió barreras en un campo dominado por hombres, y se convirtió en un símbolo femenino a principios del siglo XX.

Su legado como defensora de los derechos de las mujeres y su espíritu aventurero la han mantenido en el centro de la historia estadounidense, pero su desaparición en 1937 sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la era moderna.

Recientemente, el presidente Donald Trump revivió el interés en Earhart al ordenar la desclasificación y publicación de todos los registros gubernamentales relacionados con su vida y su último vuelo. En un post en Truth Social:

"Amelia hizo casi tres cuartas partes de la vuelta al mundo antes de desaparecer repentinamente y sin previo aviso, para no ser vista jamás. Su desaparición, hace casi 90 años, ha cautivado a millones. Ordeno a mi Administración que desclasifique y publique todos los registros gubernamentales relacionados con Amelia Earhart, su último viaje y todo lo demás sobre ella".

¿Quién era Earhart?



Earhart, nacida en 1897 en Kansas, se apasionó por la aviación durante la Primera Guerra Mundial y rápidamente ascendió a la fama. En 1928, fue la primera mujer en cruzar el Atlántico como pasajera, pero su vuelo en solitario de 1932 la consagró como "Lady Lindy", un apodo en honor al aviador Charles Lindbergh.

También fue la primera persona en volar sin escalas de Hawái al continente estadounidense en 1935 y su carrera no se limitó a los cielos: fundó organizaciones para mujeres aviadoras y abogó por el acceso de las mujeres a la educación y el trabajo.

Dorothy Cochrane, del Departamento de Aeronáutica en el Museo Nacional del Aire y del Espacio del Smithsonian, describió a Earhart como una figura única:

"Cuando se convirtió en piloto y construyó esta exitosa carrera, no solo cumplía con sus intereses personales, sino que también promovía los intereses de las mujeres, tanto en la aviación como en la sociedad en general. Parte de eso, y luego sus éxitos, la convierten en una figura tan icónica", según reseña Fox News.

En junio de 1937, Earhart, a bordo de un Lockheed Electra 10E apodado "Electra", inició su intento de circunnavegación global por la línea ecuatorial, el vuelo más ambicioso de la época. Acompañada por Noonan, un experimentado navegante, despegó de Oakland, California, y completó con éxito la ida de oeste a este, cubriendo más de 29.000 kilómetros en 19 días.

El avión desapareció sin dejar rastros



Sin embargo, el 2 de julio de 1937, durante la etapa final desde Lae, en Nueva Guinea, hacia la isla Howland en el Pacífico, el avión desapareció. Earhart reportó por radio que se quedaban sin combustible y que no localizaban la isla, un diminuto atolón en medio del vasto océano.

Por su parte, la Marina de EEUU lanzó la búsqueda más costosa de su historia hasta entonces, con un gasto de más de 4 millones de dólares (equivalentes a unos 80 millones actuales), pero no encontró rastro del avión ni de sus ocupantes, según reseña el medio Dayli Express.

Un misterio sin resolver y muchas teorías



Décadas después, el misterio persiste y alimenta ciertas teorías que van desde lo plausible hasta lo conspirativo. Una hipótesis popular sugiere que Earhart y Noonan aterrizaron en la isla de Nikumaroro (anteriormente Gardner Island), a unos 650 kilómetros de Howland, y murieron como náufragos.

Otra teoría, impulsada por relatos de testigos en las Islas Marianas del Norte, propone que fueron capturados por fuerzas japonesas en Saipan, posiblemente como espías estadounidenses vigilando actividades en el Pacífico, según indican declaraciones de isleños que la zona y que recoge el medio Dayli Mail.

Pero, Cochrane, experta en Earhart, rechaza estas narrativas sensacionalistas: "No hay ningún misterio real en torno a la desaparición del Electra. Amelia y Fred iban por buen camino. Tenían la ruta para llegar a la cercana isla Howland. Era una isla tan pequeña en medio de la nada, y había problemas de comunicación por radio; no pudieron encontrarla antes de quedarse sin combustible".

En su lugar, enfatiza los hechos reportados por la Guardia Costera en Howland: "Hay hechos que deben seguirse de la gente de la Guardia Costera que los esperaba en Howland, por lo que es pertinente buscar en Howland y sus alrededores", insiste, la experta.

La orden del presidente Trump



La orden de Trump ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad dedicada a Earhart. Mindi Love Pendergraft, directora ejecutiva del Museo Amelia Earhart Hangar en Atchison, Kansas —la ciudad natal de la aviadora— declaró a la Associated Press que la medida "seguramente despertará el interés de aquellos dedicados a descubrir el misterio de la desaparición de Earhart". "Si estos registros arrojan alguna luz sobre el destino de Earhart, será una acción bienvenida para los historiadores y entusiastas de Earhart".

La investigación continúa



En julio de este año, la Purdue Research Foundation en Indiana y el Archaeological Legacy Institute de Oregon anunciaron una expedición a Nikumaroro para investigar el "Objeto Taraia", una anomalía visual detectada por satélite en la laguna de la isla, que podría ser los restos del Electra.

El equipo, que incluye expertos de Purdue —donde Earhart fue profesora consultora en los años 30— zarpará de las Islas Marshall el 4 de noviembre de este año y pasará cinco días en la isla remota, a medio camino entre Australia y Hawái.

En esa línea, Steven Schultz, director jurídico de la Purdue Research Foundation, comentó en una reciente conferencia reseñada por Fox News, de prensa que:

"Uno de los aspectos de ese mensaje [de Trump] era que ordenaba la divulgación de cualquier material clasificado relacionado con Amelia y su último vuelo. Que sepamos, no hay registros que queden por desclasificar".

Si se confirma el hallazgo, planean una excavación mayor para 2026 con el fin de recuperar los restos y "completar el viaje heroico que Earhart comenzó hace casi un siglo".

¿Por qué Trump tiene interés en Amelia Earhart?

Casa Blanca, ha realizado múltiples esfuerzos a través de órdenes ejecutivas que responden a las promesas en materia de transparencia histórica por parte de su Administración.



De igual manera, en julio, Kimberlyn King-Hinds, delegada republicana de las Islas Marianas del Norte en la Cámara de Representantes,



King-Hinds argumentó que estos relatos dan "peso particular" a la historia en su distrito y que el gobierno podría retener documentos sobre el "viaje y paradero final" de Earhart.



Además, el mismo Trump ha mencionado que "muchas personas me han preguntado sobre la vida y la obra de Amelia Earhart, una historia muy interesante, y me preguntan si consideraría desclasificar y publicar todo sobre ella, en particular, su último y fatal vuelo".



Esta orden forma parte de una serie de desclasificaciones impulsadas por Trump. Entre ellas, se encuentran las de los archivos sobre los asesinatos de

Desde que el republicano regresó a la, ha realizado múltiples esfuerzos a través de órdenes ejecutivas que responden a las promesas en materia depor parte de suDe igual manera, en julio,, delegada republicana de las escribió una carta al presidente solicitando la desclasificación, citando "cuentas creíbles de primera mano" de residentes ancianos que afirmaron haber visto a Earhart en Saipan, bajo control japonés en 1937.King-Hinds argumentó que estos relatos dan "peso particular" a la historia en su distrito y que el gobierno podría retener documentos sobre el "viaje y paradero final" de Earhart.Además, el mismo Trump ha mencionado que "muchas personas me han preguntado sobre la vida y la obra de Amelia Earhart, una historia muy interesante, y me preguntan si consideraría desclasificar y publicar todo sobre ella, en particular, su último y fatal vuelo".Esta orden forma parte de una serie de. Entre ellas, se encuentran las de los archivos sobre los asesinatos de John F. Kennedy , Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr . con el objetivo de devolver la transparencia.

Manos a la obra: el FBI busca todos los archivos



El FBI ha instruido a sus empleados tanto en Washington como en Nueva York a buscar inmediatamente cualquier registro relacionado. En esa línea, empleados de la agencia, según reseña CNN, han recibido el siguiente mensaje:

“De acuerdo con una solicitud prioritaria de la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos, por favor busquen en cualquier área donde se puedan almacenar documentos o registros de medios físicos, incluidos casos abiertos o cerrados, registros que respondan a Amelia Earhart”.