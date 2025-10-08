Arrestan a un hombre con cientos de explosivos afuera de una catedral de Washington antes de la Misa Roja de SCOTUS

Asistentes a la Misa Roja, de la que se ausentaron los magistrados del Supremo @WashArchdiocese/YouTube.

Publicado por Santiago Ospital 8 de octubre, 2025

Un hombre identificado como Louis D. Geri fue arrestado en Washington DC en las escaleras de una iglesia, donde según las autoridades tenía 200 explosivos. Horas más tarde, el templo iba a albergar la Misa Roja, celebración en que se reza por jueces y funcionarios al inicio del período de sesiones del Tribunal Supremo.

La Policía aseguró haber hallado documentos que revelan que el sospechoso profesaba una "animosidad significativa" hacia la los jueces de la Corte Suprema, la Iglesia católica, los judíos y los agentes del ICE.

Geri fue hallado cerca de las 5 de la mañana el domingo, acampando en una tienda verde en las inmediaciones de la catedral de San Mateo Apóstol. Cuando una uniformada le advirtió de que debía moverse porque se iba a celebrar la Misa Roja, Geri respondió, según documentos oficiales revisados por VOZ: "Soy consciente de ello".

"¿Quiere que tire uno, que lo pruebe en la calle? Tengo más de cien", dijo también a la oficial refiriéndose a los explosivos que aseguraba tener. "Si da un paso atrás, haré volar ese árbol". Cuando la agente se negó, asegurando que sería movido a la fuerza, el sospechoso replicó: "Varios de los tuyos van a morir por uno de estos".

Luego volvió a amenazar a los agentes, siempre según el testimonio oficial de ellos: "¡Más vale que haga que esta gente se aleje o habrá muertos, se lo advierto!", mientras apoyaba su dedo sobre el encendedor de butano del presunto explosivo.

Más tarde Geri se habría parado, caminando hasta unos árboles. "Parecía estar orinando", según la declaración jurada de un agente. Cuando le pusieron esposas, aseguró que tenía otro dispositivo en el bolsillo.

El futuro judicial de Geri



Según la Policía, el detenido enfrentará varios cargos:

Entrada ilegal

Fabricación, transferencia, uso, posesión o transporte de cócteles Molotov u otros explosivos con fines ilegales

Amenazas de secuestro o lesiones a una persona

Agresión a un agente de policía

Posesión de un dispositivo destructivo

Fabricación o posesión de un arma de destrucción masiva (delito de odio)

Resistencia a la autoridad

Un juez de Washington ordenó su detención sin fianza y el jueves se someterá a una audiencia preliminar, de acuerdo con FOX.

Una Misa Roja sin jueces del SCOTUS



En su cobertura de la propia celebración, los medios especializados National Catholic Reporter y Catholic Standard mencionan que ningún juez asistió debido a preocupaciones sobre su seguridad.

Además, National Catholic Reporter detalla que el evento se demoró 20 minutos y que sus asistentes debieron entrar por una puerta lateral.

Ambos periódicos hacen énfasis en que "en general" varios miembros de la corte asisten al evento. Seis de los magistrados del Supremo son católicos, mientras que dos son judíos.