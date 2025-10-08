Amazon Prime Big Deal Days 2025: cuándo acaba, cómo acceder a las mejores ofertas y más

Publicado por Virginia Martínez 8 de octubre, 2025

Aquello que desea desde hace tiempo puede adquirirlo este miércoles por mucho menos de lo que cree. Amazon ha lanzado su Prime Big Deal Days 2025, un evento en el que ofrece una gran variedad de productos de las marcas más punteras con grandes descuentos: desde tecnología hasta moda, pasando por juguetes, cosmética o los propios dispositivos del gigante tecnológico.

¿Qué es el Prime Big Deal Days 2025 de Amazon? ¿Cuándo acaba?

El Prime Big Deal Days 2025 de Amazon es un evento que el gigante tecnológico lanza con ofertas en multitud de categorías, útiles para hacer las compras navideñas. Los descuentos únicamente duran 48 horas.

En esta ocasión, comenzó el 7 de octubre a las 12:01 am PT y termina el 8 de octubre a las 11:59 pm PT.

¿Quién puede acceder a las ofertas del Prime Big Deal Days 2025 de Amazon?

Únicamente aquellos usuarios que son miembros Prime podrán acceder a todas las ofertas que ofrece Amazon. El gigante tecnológico recomienda descargar su aplicación para poder ver de manera más rápida todos los descuentos.

La membresía Prime cuesta, como mínimo, 14,99 dólares al mes o 139 dólares si paga una cuota única anual.

Nuevas ofertas cada cinco minutos

Uno de los puntos destacados del Prime Big Deal Days 2025 es que Amazon lanza nuevas ofertas en diferentes productos cada cinco minutos durante ciertos periodos, con el objetivo de que los usuarios Prime puedan tener oportunidades para comprar.

¿En qué países funciona el Prime Big Deal Days 2025 de Amazon?

Concretamente, en los usuarios Prime de los siguientes países se ven beneficiados del Prime Big Deal Days 2025 de Amazon: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Singapur, España, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Irlanda y México.

Comparativa anual de ventas en el Prime Big Deal Days de Amazon

En 2023, primer año en el que Amazon lanzó su Prime Big Deal Days -que se celebró del 10 al 11 de octubre-, los consumidores ahorraron más de 1.000 millones de dólares, según informó Amazon en su blog. El gigante tecnológico estimó que los miembros Prime adquirieron productos en torno a 10.000 millones de dólares.

Un año después, en 2024, las ventas durante el Prime Big Deal Days de Amazon se incrementaron en un 25% aproximadamente -unos 12.500 millones de dólares-, ahorrando, nuevamente, más de 1.000 millones de dólares a los miembros Prime.