"Este maldi* hombre la apuñaló sin ningún motivo": el audio de una llamada al 911 que revela el pánico luego del asesinato de Iryna Zarutska

Publicado por Agustina Blanco 1 de octubre, 2025

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg divulgó el audio de cinco llamadas al 911 registradas inmediatamente después del asesinato de Iryna Zarutska, la refugiada ucraniana de 23 años que buscaba una nueva vida en Estados Unidos tras huir de la guerra en su país.

El ataque, ocurrido el 22 de agosto en un tren de la línea Lynx Blue en Charlotte, Carolina del Norte, dejó a Zarutska sin vida en el lugar.

En una de las llamadas, obtenida por Fox News Digital, un testigo exclamó al operador: "Este maldi* hombre la apuñaló sin ningún motivo", mientras se oían sollozos ahogados de fondo.

Otra persona, con voz temblorosa, luchaba por describir la escena: "Esta señorita acaba de ser apuñalada... No estoy seguro de dónde estamos... Hay un edificio alto. Hay una señora en el suelo, sangra mucho. No creo que reaccione. Hay mucha sangre". Mientras que un tercer hombre, presa del pánico, añadió: "Creo que está muerta, hombre. Creo que está muerta".

La policía confirmó que Zarutska fue atacada sin provocación alrededor de las 22:30, mientras viajaba sola de regreso a casa tras un turno en una pizzería. Los pasajeros intentaron detener la hemorragia, pero al llegar los agentes, la víctima ya había fallecido.

Decarlos Brown, de 34 años y con un historial criminal de al menos 14 arrestos previos, fue detenido poco después. Sufrió una herida en la mano y fue hospitalizado antes de ser imputado por asesinato en primer grado. Las autoridades precisaron que Brown y Zarutska no se conocían.