Estados Unidos extradita a Chile a cinco presuntos delincuentes vinculados al Tren de Aragua

Publicado por Virginia Martínez 1 de octubre, 2025

La Fiscalía de Chile confirmó la extradición desde Estados Unidos de cinco venezolanos por su presunta participación en diversos casos de crimen organizado.

La Fiscalía, que tildó el proceso como histórico, detalló que se enfoca en desarticular redes ligadas presuntamente a la banda criminal Tren de Aragua.

Entre los extraditados se encuentra Edgar Javier Benítez Rubio, vinculado con el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

“Este procedimiento constituye un hito en la cooperación internacional contra el crimen organizado y es reflejo del trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interpol Chile, además de la fluida coordinación con autoridades de Estados Unidos”, dijo el Ministerio Público en un comunicado obtenido por CNN.

En ese sentido, las autoridades chilenas destacaron la cooperación con Estados Unidos para lograr el éxito de la operación:

“La llegada simultánea de estas cinco personas, luego de una tramitación relativamente breve, evidencia la excelente cooperación entre Chile y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, constituye una fuerte señal contra la impunidad y a favor del Estado de derecho, reafirmando que no importa dónde se encuentre el autor de un delito: con cooperación internacional será traído a Chile para enfrentar a la justicia”, señaló el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Entre tanto, el Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz Lamartine, junto a la Directora Nacional (s) de Gendarmería de Chile, María Angélica Aguirre Cárdenas, informaron sobre el ingreso y el régimen interno que deberán cumplir los miembros de bandas de crimen organizado extraditados desde Estados Unidos.

“Estos internos serán albergados en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), donde se aplicará un estricto régimen de control, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad penitenciaria”, detalló la Gendarmería de Chile en su cuenta de Instagram.