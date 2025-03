EEUU extradirá a Chile a dos presuntos miembros del Tres de Aragua vinculados con el asesinato de Ronald Ojeda

Publicado por Virginia Martínez 25 de marzo, 2025

El Departamento de Justicia informó de que gestionará la extradición hacia Chile de tres venezolanos, acusados de ser miembros del Tren de Aragua y relacionados con el asesinato de un opositor al régimen chavista. El DOJ detalló que los sujetos fueron declarados enemigos extranjeros de Estados Unidos.

De igual manera, el diario El Mercurio detalló que Edgar Benítez Rubio (El Fresa) y Adrián Rafael Gámez Finol (El Turco) están buscados por las autoridades de Chile por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

“Estos tres miembros del Tren de Aragua representan un grave riesgo para la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, tal como presuntamente lo hicieron en Chile”, dijo el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

En ese sentido, el Departamento de Justicia indicó que “debido a su membresía en el Tren de Aragua, han sido declarados enemigos extranjeros", haciendo referencia a la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Donald Trump el 15 de marzo para llevar adelante la deportación de inmigrantes ilegales.

"El Departamento de Justicia está tomando todas las medidas legales para garantizar que estas personas sean enviadas sin demora a Chile para que respondan a la Justicia por sus abominables crímenes. De hecho, ya habríamos deportado a estos violentos pandilleros a Chile para que respondan a la Justicia si no fuera por la orden judicial nacional impuesta por un solo juez en Washington D. C., que hoy impugnamos ante el Tribunal de Apelaciones de Washington D. C", resaltó el Departamento de Justicia.