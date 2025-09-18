Pensilvania: un tiroteo deja al menos tres agentes de policía muertos y otros dos heridos

Escenario del tiroteo en el condado de York (Pensilvania) YouTube-NBC News .

Publicado por Alejandro Baños 18 de septiembre, 2025

Un tiroteo ocurrido en la localidad de Codorus (condado de York, Pensilvania), ubicada a unas 115 millas al oeste de Filadelfia, dejó al menos tres agentes de policía muertos y otros dos heridos.

En un principio, las tres víctimas fueron hospitalizadas en estado crítico, pero los profesionales médicos no pudieron hacer nada por salvar sus vidas.

El jefe de la Policía Estatal de Pensilvania, el coronel Christopher Paris, confirmó la muerte de los tres agentes, añadiendo que los heridos se encuentran ingresados en un hospital en estado crítico "aunque estable".

"Cinco agentes de las fuerzas del orden han resultado heridos hoy por disparos, tres de ellos fatalmente", afirmó el coronel Paris en una comparecencia de prensa.

El tiroteo se produjo poco después de las 2 p.m. Varios agentes se encontraban trabajando en una investigación relacionada con violencia doméstica cuando un hombre comenzó a dispararles.

Una vez se dio el aviso, varias unidades de policía y otras fuerzas de seguridad acudieron al lugar de los hechos y abatieron al atacante.

Josh Shapiro acompañó al coronel Paris en la comparecencia de prensa. El gobernador de Pensilvania trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados de los tres agentes muertos.

"Tres agentes de policía han fallecido en acto de servicio en el condado de York. Otros dos agentes han resultado heridos de bala y se encuentran en estado crítico, pero estable, recibiendo tratamiento en el WellSpan York Hospital", dijo Shapiro. "Estos agentes representan lo mejor de nosotros. Arriesgan sus vidas para servir a su comunidad, a su estado y a su país".

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó sobre el tiroteo y pidió oraciones por los agentes baleados y sus familias, mientras que la fiscal general, Pam Bondi, aseguró que "la violencia contra las fuerzas del orden es una lacra para nuestra sociedad y nunca es aceptable".

El Distrito Escolar de Spring Grove emitió una orden temporal de refugio en el lugar como medida de precaución. Las autoridades aclararon que el incidente no involucró a escuelas ni estudiantes. La restricción fue levantada horas después, después de que la policía confirmara que no existía riesgo para la comunidad escolar.

NOTA DE REDACCIÓN: Esta noticia actualiza esta información.