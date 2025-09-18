Un tiroteo en Pensilvania deja varios policías heridos mientras daban cumplimiento a una orden judicial

Publicado por Sabrina Martin 17 de septiembre, 2025

Cinco agentes del orden recibieron disparos este miércoles en un operativo en el condado de York. Tres de ellos murieron y dos permanecen hospitalizados en condición crítica pero estable, según confirmaron las autoridades estatales.

El tiroteo ocurrió poco después de las 2 p.m., cuando los oficiales acudieron a North Codorus Township para cumplir una orden judicial relacionada con una investigación de carácter doméstico iniciada el martes. La llamada de emergencia al 911 alertó sobre disparos en Haar Road, en Spring Grove, una zona agrícola rodeada de graneros y campos de cultivo.

En el área se desplegaron rápidamente patrullas policiales, camiones de bomberos y ambulancias. Un helicóptero de evacuación médica fue visto en un campo de hierba mientras la escena, descrita por las autoridades como “grande”, permaneció activa hasta la noche.

Pistolero abatido

El comisionado de la Policía Estatal de Pensilvania, coronel Christopher Paris, confirmó que el atacante —aún no identificado públicamente— fue abatido por las fuerzas del orden. Añadió que las autoridades conocen su identidad y vínculos, aunque evitó pronunciarse sobre el motivo.

Reacciones oficiales

El gobernador Josh Shapiro calificó lo ocurrido como “un día absolutamente trágico y devastador para su condado y para toda la Mancomunidad de Pensilvania”. Durante una conferencia de prensa, expresó sus condolencias a las familias de los tres agentes caídos y pidió oraciones por la recuperación de los heridos.

La fiscal general Pam Bondi también reaccionó en un comunicado: “La violencia contra las fuerzas del orden es una lacra para nuestra sociedad y nunca es aceptable. Oremos por los agentes involucrados”, dijo.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia tiene personal en el terreno y pidió oraciones para los oficiales, sus familias y la comunidad. Por su parte, el vicegobernador Austin Davis instó a los residentes a seguir las indicaciones de la policía y mantenerse alejados de la zona.