Publicado por Carlos Dominguez 16 de septiembre, 2025

Al Quds News Network, acusada de ser portavoz de Hamás, elogió el discurso de aceptación de los premios Emmy de la estrella de Hacks, Hannah Einbinder, cuando ésta dijo "Palestina libre", al tiempo que censuraba los hombros desnudos y el escote de la actriz en las imágenes.

De acuerdo a The New York Post (NYP), la actriz apareció en las redes sociales del canal por su apoyo a Palestina durante la ceremonia de entrega de premios. No obstante, la cadena de televisión, señalada de estar estrechamente relacionada a Hamás, difuminó completamente el torso de Einbinder en el vídeo.

"Hannah Einbinder explica que su decisión de decir 'Palestina libre' durante su discurso de aceptación de los Emmy proviene de su convicción de que, como judía, tiene la responsabilidad de distinguir el judaísmo y la cultura judía del proyecto etnonacionalista del Estado israelí", escribió el lunes Al Quds News en X. La publicación sería eliminada momentos después.

Reacciones en las redes sociales

El New York Post pudo recolectar algunas de las reacciones que provocó la censura del cuerpo de Hannah Einbinder en las redes sociales.

Simone Rodan-Benzaquen, directora general del Comité Judío Americano en Europa, dijo en X: "Ahí está, en una sola imagen, todo el absurdo".

"Al Quds Network... emite la entrevista con Hannah Einbinder -que había gritado 'Free Palestine' durante su discurso en los Emmy- mientras difumina... su escote", añadió Rodan-Benzaquen.

Otra cuenta satirizó el incidente diciendo que el post de Al Quds News podría resumirse con las palabras: "Queremos dar las gracias a la obscena prostituta infiel por su apoyo".

Al Quds News Network

Al Quds News afirma que es un medio de comunicación independiente que opera en la diáspora palestina, pero ha sido acusado en repetidas ocasiones de estar estrechamente afiliado a Hamás y a los grupos terroristas de la Yihad Islámica Palestina.

Aunque Hamás ha negado la imposición de un código de vestimenta obligatorio para las mujeres, el grupo ha sido acusado de aplicar una norma del Código de Modestia destinada a obligar a las mujeres a llevar siempre pañuelos en la cabeza y vestidos largos en público.