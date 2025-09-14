La gran recesión sexual: el número de estadounidenses con relaciones semanales se desploma

Publicado por Williams Perdomo 14 de septiembre, 2025

Estados Unidos vive una recesión sexual. Un estudio del Institute for Family Studies (IFS) revela que la proporción de adultos que mantiene relaciones sexuales de manera semanal se ha desplomado en las últimas décadas: en 1990 lo hacía más de la mitad de los encuestados, mientras que en 2024 la cifra apenas alcanza al 37%.

En 1990, el 55% de los adultos estadounidenses entre 18 y 64 años reportaban tener relaciones sexuales semanalmente. Para el año 2010, esa proporción cayó por debajo del 50%. En 2024, solo un 37% de los encuestados informó mantener actividad sexual semanal.

En ese sentido, la encuesta explicó que la caída se debe a una disminución de las parejas estables, especialmente en el matrimonio, y una disminución de la frecuencia sexual dentro de las parejas.

“La disminución en la formación de relaciones románticas y la disminución del consumo de alcohol son las causas más importantes de la caída de las relaciones sexuales entre los adultos jóvenes, pero la disminución de los ingresos y el creciente uso de juegos de computadora también juegan un papel importante”, precisó el estudio.

De acuerdo con la información, aunque las personas casadas siguen teniendo relaciones sexuales con más frecuencia que las solteras (el 46% de casados reportan actividad sexual semanal, frente a aproximadamente el 34% de los no casados), la caída también afecta a los matrimonios: entre 1996-2008, el 59% de los casados tenían sexo semanal, cifra que bajó al 49 % entre 2010 y 2024.

“Los hallazgos de este informe de investigación del IFS son relevantes porque el sexo regular se relaciona con una mejor salud , matrimonios de mayor calidad y mayor felicidad”, señaló el informe.