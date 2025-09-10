California: decenas de contenedores caen al mar en el puerto de Long Beach

Publicado por Carlos Dominguez 10 de septiembre, 2025

Decenas de contenedores de carga se cayeron de un barco atracado en un puerto de California este martes, lo que detuvo las operaciones en el terminal de transporte.

La Guardia Costera dijo que al menos 67 contenedores cayeron al mar alrededor de las 9h00 am (hora local), pero que nadie resultó herido en el incidente.

"Las operaciones de carga fueron suspendidas temporalmente en el terminal, mientras que los trabajadores actúan para asegurar los contenedores", dijo Art Marroquin, vocero del puerto.

Los contenedores cayeron como piezas de dominó

Un vídeo publicado por Fox muestra el momento en que los contenedores caen de un enorme barco sobre el cual avanzan enormes grúas de carga en el puerto de Long Beach, próximo a Los Ángeles.

En las imágenes aéreas es posible ver varios de los contenedores abollados tras caer en lo que parece ser una embarcación de apoyo. Se observan además varios remolques de contenedores alrededor del barco Mississippi, de bandera portuguesa.

Varias de las cajas, de 12 metros de largo, comenzaban a hundirse en el mar, mientras que otras continuaban a flote apiladas unas encima de las otras. Por el momento, se desconoce qué hay dentro de ellas, pero periodistas en el terminal reportaron ver zapatos y ropa flotando en el agua.