Arrestaron a dos bomberos que se encuentran ilegalmente en el país

Publicado por Williams Perdomo 29 de agosto, 2025

Las autoridades informaron de que dos bomberos que controlaban un incendio forestal fueron arrestados por agentes de la Patrulla Fronteriza en el estado de Washington.

En ese sentido, la Patrulla Fronteriza explicó que el 27 de agosto la Estación de la Patrulla Fronteriza de Port Ángeles brindó asistencia a la Oficina de Administración de Tierras (BLM) en la Península Olímpica. La BLM, en colaboración con el Servicio Forestal, solicitó asistencia a la Patrulla Fronteriza tras la rescisión de los contratos de trabajo con dos empresas.

La CBP señaló que, por tratarse de un lugar de trabajo en una zona remota, la BLM pidió apoyo a la Patrulla Fronteriza para comprobar la identidad de todo el personal. En total, se verificaron los datos de 44 trabajadores a fin de confirmar que coincidieran con los registros de contratistas.

"Se identificaron varias discrepancias y se descubrió que dos personas se encontraban en Estados Unidos sin autorización, una de ellas con una orden de deportación previa. Ambas fueron arrestadas y trasladadas a la Estación Bellingham, acusadas de entrada ilegal y del Título 8 del Código de los Estados Unidos, artículo 1326", detalló el comunicado de la CBP.

La autoridades indicaron que la cancelación del contrato y la medida de cumplimiento no afectaron las labores de combate de incendios ni la atención de otros focos activos en la zona, y tampoco implicaron riesgos para la comunidad cercana.