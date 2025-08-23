Un gran jurado acusa a un exjuez de la Corte Superior de California de agresión sexual y delitos de obstrucción de la justicia

Publicado por Agustina Blanco 23 de agosto, 2025

Un gran jurado federal en Fresno, California, acusó formalmente al exjuez de la Corte Superior de California, Adolfo Corona, de 66 años, por delitos graves relacionados con agresión sexual y obstrucción de la justicia, según anunció el Departamento de Justicia (DOJ). La acusación, presentada el jueves, incluye cinco cargos que detallan incidentes ocurridos en 2023 y 2024 en el juzgado del condado de Fresno.

Los cargos contra Corona



Según el Departamento de Justicia, el 14 de marzo de 2024, Corona, entonces juez en actividad, habría conducido a una empleada de la corte de 33 años, identificada como Víctima 1, a una escalera del juzgado donde presuntamente la agredió sexualmente. Además, se le acusa de hacer declaraciones falsas al FBI y a los administradores del tribunal para encubrir el incidente.

La acusación también señala un segundo caso, ocurrido el 5 de diciembre de 2023, cuando Corona estuvo solo durante dos horas con otra empleada de 43 años, Víctima 2, en su despacho. Esta fue encontrada desmayada con los pantalones desabrochados.

Según relata el DOJ, Corona habría mentido al FBI, afirmando que dejó a la Víctima 2 sola mientras iba a recoger una motocicleta, e intentó persuadir a un empleado de un concesionario para falsificar registros que respaldaran su coartada.

Qué sucederá si es declarado culpable



Si es declarado culpable, Corona enfrenta hasta 40 años de prisión por el cargo de agresión sexual y 20 años por cada uno de los cargos de obstrucción. Un juez federal determinará la sentencia considerando las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Además, Corona, quien se retiró en abril de 2024 tras 21 años como juez, ya enfrentaba cargos estatales por el incidente de marzo, a los que se declaró no culpable en septiembre de 2024.