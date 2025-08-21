Murió el juez Frank Caprio, famoso por su compasión en el reality 'Caught in Providence'

Publicado por Virginia Martínez 21 de agosto, 2025

Las banderas ondean a media asta en Rhode Island en honor a Frank Caprio, un magistrado famoso por su trato compasivo dentro de la corte. El juez más amable del mundo falleció a los 88 años, rodeado de su familia y amigos.

Caprio saltó a la fama por el programa Caught in Providence, en el cual desde la década del 2000 juzgaba caso tras caso frente a las cámaras televisivas. Aunque se retiró en 2023, tras casi cuatro décadas dedicadas a la profesión, sus videos perdonando infracciones continuaron circulando, virales, por las redes sociales.

"Amado por su compasión, humildad y fe inquebrantable en la bondad de las personas, el juez Caprio tocó las vidas de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y más allá", publicaron sus allegados en su cuenta oficial de Instagram. "Será recordado no solo como un juez respetado, sino también como un esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo devoto. Su legado perdura en los innumerables actos de bondad que inspiró".

Caprio padecía hace años un cáncer de páncreas. Él mismo había publicado el martes un video desde una cama de hospital pidiendo oraciones, asegurando que había sufrido un "contratiempo".

"La compasión y el enfoque sensato de la justicia del juez Caprio llamaron la atención de la audiencia de la televisión diurna y las redes sociales, lo que convirtió a Caught in Providence en uno de los programas favoritos de los fans", aseguraron en un comunicado Mort Marcus e Ira Bernstein, copresidentes de la empresa de distribución del programa. "Lo echaremos mucho de menos y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia Caprio".

Videos virales de Caprio

Desde imponer una multa de cero dólares a un veterano de Vietnam hasta preguntar el secreto de un matrimonio exitoso a una pareja con 44 años de casados.