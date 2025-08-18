La Administración Trump refuerza el FBI: Andrew Bailey se suma como subdirector adjunto junto a Dan Bongino

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de agosto, 2025

El fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, fue nombrado subdirector adjunto del FBI y trabajará en conjunto con el actual subdirector Dan Bongino, según confirmó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el director de la agencia, Kash Patel.

Bailey, un veterano de guerra, se incorpora al FBI en un momento determinante para la Administración de Donald Trump, que se encuentra impulsando una agenda de seguridad de mano dura, buscando activamente reducir los crímenes violentos en las principales ciudades del país, especialmente en la capital, Washington DC. Fox News fue el primer medio en informar la decisión.

“Estoy encantada de dar la bienvenida a Andrew Bailey como subdirector adjunto del FBI”, dijo Bondi. “Ha servido como un distinguido fiscal general estatal y es un veterano de guerra condecorado, aportando experiencia y dedicación al servicio. Su liderazgo y compromiso con el país serán un activo invaluable mientras trabajamos juntos para impulsar la misión del presidente Trump”.

El director del FBI, Kash Patel, destacó que la agencia seguirá sumando el mejor talento del país para cumplir los objetivos del Gobierno federal: "El FBI, como principal órgano de investigación del gobierno federal bajo el Departamento de Justicia, siempre incorporará el mejor talento que este país pueda ofrecer para cumplir con los objetivos establecidos cuando una abrumadora mayoría del pueblo estadounidense eligió nuevamente al presidente Donald J. Trump".

Tras la designación, Bailey agradeció públicamente al presidente Trump.

“Estoy eternamente agradecido por la oportunidad de servir como subdirector adjunto de la Oficina Federal de Investigaciones. Extiendo mi más profundo agradecimiento al presidente Trump, a la fiscal general Bondi y al director Patel por el privilegio de unirme a su misión declarada de Hacer a Estados Unidos Seguro de Nuevo”.

Durante su gestión como fiscal general en Misuri, Bailey fue reconocido por impulsar una fuerza especial contra la trata de personas, eliminar la acumulación de pruebas forenses de agresión sexual y defender a la policía de St. Louis en litigios civiles de mucha importancia. Asimismo, también recibió elogios por ir contra funcionarios que incurrieron en malas prácticas y hechos de corrupción.

Un alto funcionario de la Administración Trump explicó que la designación se debe a que el presidente “quiere ver criminales procesados, ilegales deportados y políticos corruptos rendir cuentas”, y Bailey tiene un historial positivo combatiendo el crimen.

Por ahora, bajo la guardia de Kash Patel, el FBI ha duplicado el número de arrestos respecto a 2024, con más de 19.000 en lo que va de 2025, según reportó Fox News.

Los arrestos, en parte, corresponden a 1.600 crímenes violentos contra menores y 270 casos de trata de personas, según informó Patel en ‘X’. Asimismo, en este 2025 ya se completó la captura de tres de los “10 más buscados”, el rescate de 4.000 menores víctimas, así como el decomiso de 1.500 kilos de fentanilo y 6.300 kilos de metanfetaminas.