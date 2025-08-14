La Casa Blanca hará una "revisión exhaustiva" en ocho museos del Smithsonian

Publicado por Diane Hernández 14 de agosto, 2025

La Casa Blanca envió esta semana una carta al Instituto Smithsonian solicitando una "revisión interna integral" de ocho de sus museos. El objetivo, según la misiva, es alinear la organización con las directivas culturales del presidente Donald Trump antes de las celebraciones del 250 aniversario del país.

"Esta iniciativa busca garantizar la alineación con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadounidense, eliminar las narrativas divisivas o partidistas y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas", se lee en el documento, dirigida al secretario del Smithsonian, Lonnie Bunch.

La Administración dice que planea llevar a cabo el proceso por etapas. Entre los ocho museos incluidos en la primera fase se encuentran el Museo Nacional de Historia Estadounidense, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, el Museo Nacional del Indio Americano, el Museo Nacional del Aire y el Espacio, el Museo Smithsonian de Arte Estadounidense, la Galería Nacional de Retratos y el Museo y Jardín de Esculturas Hirshhorn.

El proceso incluirá un análisis general que va desde los textos de la exposiciones y el contenido de las redes sociales hasta el proceso curatorial y el uso de la colección junto a los estándares narrativos.

La carta detalla la documentación que los museos deben presentar a la Casa Blanca para su evaluación: copias de solicitudes de subvenciones y acuerdos de financiación, inventarios de los fondos permanentes, encuestas a visitantes o el índice completo de exposiciones itinerantes programadas hasta 2029 son algunos de los pedidos.

La Administración Trump concluirá partes del proceso de revisión en plazos específicos de 30, 75 y 120, anuncia el documento, para que luego la institución pueda corregir y poner en práctica los señalamientos.

"En un plazo de 120 días, los museos deberán comenzar a implementar correcciones de contenido cuando sea necesario, reemplazando el lenguaje divisivo o ideológico por descripciones unificadoras, históricamente precisas y constructivas en carteles, materiales didácticos murales, exhibiciones digitales y otros materiales de cara al público", afirma la carta.

Los juicios políticos contra Trump eliminados de una exhibición del Smithsonian



El Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington DC, eliminó las referencias a los dos juicios políticos del primer mandato del presidente Trump de una exhibición luego de una revisión.



La exposición, titulada La Presidencia Estadounidense: Una Carga Gloriosa, incluye menciones a los juicios políticos de los presidentes Andrew Johnson y Bill Clinton, así como al escándalo de Watergate que envolvió al presidente Richard Nixon, quien renunció antes de enfrentarse a un juicio político seguro.



En 2021 se añadió una etiqueta temporal para incluir los juicios políticos del presidente Trump en 2019 y de nuevo en 2021, pocos días antes del final de su primer mandato. ​Sin embargo, la referencia a los juicios políticos contra Trump se eliminó el mes pasado.



En no recibió presiones de ningún miembro de la Administración Trump para realizar el cambio, y que era parte de una reforma más profunda.



Tras una fuerte presión mediática, el museo Al menos un museo del Smithsonian ya ha tomado medidas para corregir el contenido público.El Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington DC, eliminóde una exhibición luego de una revisión.La exposición, titulada, incluye menciones a los juicios políticos de los presidentes Andrew Johnson y Bill Clinton, así como alque envolvió al presidente Richard Nixon, quien renunció antes de enfrentarse a un juicio político seguro.En 2021 se añadió una etiqueta temporal para incluir los juicios políticos del presidente Trump en 2019 y de nuevo en 2021, pocos días antes del final de su primer mandato. ​Sin embargo, la referencia a los juicios políticos contra Trump se eliminó el mes pasado.En un comunicado posterior, el Smithsonian afirmó quepara realizar el cambio, y que era parte de una reforma más profunda.Tras una fuerte presión mediática, el museo anunció que volvería a incorporar toda la información relacionada a los procesos del mandatario republicano con algunos cambios.

La carta enviada a la Fundación Smithsonian está firmada por los funcionarios Lindsey Halligan (Asistente Especial del presidente), Vince Haley (Director del Consejo de Política Interior) y Russell Vought (Director de la Oficina de Administración y Presupuesto), y reproducida en el sitio web de la Casa Blanca.