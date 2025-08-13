Voz media US Voz.us
Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, Kiss, George Strait y Michael Crawford serán homenajeados en los Kennedy Center Honors por Trump

El presidente Donald Trump también confirmó que él mismo será el anfitrión de la ceremonia, que se llevará a cabo el 8 de diciembre en Washington DC.

El presidente Donald Trump anunció el miércoles a los galardonados de los Kennedy Center Honors de este año, en la primera edición de la prestigiosa gala desde que asumió el control del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. 

Los homenajeados incluyen al icónico actor Sylvester Stallone, la legendaria cantante de disco Gloria Gaynor, la banda de rock Kiss, el cantante de country George Strait y el actor británico Michael Crawford, conocido por su papel en "El Fantasma de la Ópera". 

Trump también confirmó que él mismo será el anfitrión de la ceremonia, que se llevará a cabo el 8 de diciembre en Washington DC.

Cambio de rumbo

Los Kennedy Center Honors, establecidos en 1978, reconocen las trayectorias artísticas de figuras destacadas en teatro, danza, música, televisión y cine. Entre los galardonados anteriores se encuentran nombres como Aretha Franklin, Meryl Streep, Tom Hanks y Rita Moreno. La ceremonia, que celebró su 47.º aniversario en 2024, ha sido tradicionalmente un evento bipartidista.

A principios de este año, Trump destituyó a 18 miembros de la junta de fideicomisarios del Centro Kennedy, incluyendo a su presidente, y los reemplazó con aliados cercanos, como su jefa de gabinete Susie Wiles, Usha Vance (esposa del vicepresidente JD Vance) y personalidades de medios conservadores como Maria Bartiromo y Laura Ingraham

Además, se autoproclamó presidente de la junta y justificó estos cambios afirmando que el centro se había vuelto “demasiado progresista” y prometió restaurar su grandeza con una programación más alineada con su visión.

La reestructuración del Centro Kennedy ha generado reacciones mixtas. Algunos artistas, como Shonda Rhimes, Issa Rae y los productores de Hamilton, han renunciado o cancelado actuaciones en protesta por los cambios de Trump, citando una violación de los valores de la institución. 

Por otro lado, el Centro Kennedy emitió un comunicado en redes sociales expresando su “honor” de recibir a Trump y destacando que, gracias a su liderazgo, el edificio será renovado para recuperar su “prestigio y grandeza”.

La admiración de Trump

Durante el anuncio, Trump destacó su admiración por los homenajeados. Sobre Stallone, un aliado cercano nombrado embajador de Hollywood por el presidente, dijo: “Es un tipo muy especial, un verdadero talento que nunca ha recibido el crédito que merece”. También elogió a Gaynor, por su canción "I Will Survive" y recordó haber asistido al debut de Crawford en Broadway en 1967. 

Trump aborda la guerra en Ucrania antes de su reunión con Putin en Alaska

Durante su visita al Centro Kennedy para anunciar a los galardonados de los Kennedy Center Honors, el presidente Donald Trump habló brevemente sobre la guerra en Ucrania, en el contexto de una llamada con líderes europeos y a solo dos días de su reunión con el presidente ruso Vladímir Putin, programada para el 15 de agosto en Anchorage, Alaska, con la intención de negociar un posible alto al fuego en el conflicto que lleva más de tres años. 

Trump calificó la llamada con los aliados europeos como "muy buena" y le otorgó una puntuación de "10", según señala The Hill. Sin embargo, también advirtió que Rusia enfrentará "consecuencias severas" si no detiene la guerra tras la reunión del viernes, sin especificar cuáles serían dichas medidas.  

Al mismo tiempo, Trump mantiene su presión contra Rusia al amenazar con sanciones secundarias a países que comercien con Rusia, como lo hizo con los aranceles del 50% a India por importar petróleo ruso, un hecho que tensionó la relación entre Trump y Modi
