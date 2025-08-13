Informe: El Pentágono dice que el reclutamiento militar femenino ha aumentado en todas las ramas de servicio

Publicado por Misty Severi 13 de agosto, 2025

Funcionarios del Pentágono dijeron el martes que el reclutamiento militar femenino ha aumentado en todos los servicios en el año fiscal 2025 hasta el momento, y que el reclutamiento militar en general va por delante de lo previsto.

El Pentágono no ha publicado información detallada sobre el reclutamiento femenino en cada servicio hasta ahora, pero dijo a Fox News aproximadamente 7.260 mujeres más se han alistado en el ejército este año fiscal que en el mismo periodo del año fiscal 2024. El número ha aumentado de 16.725 en 2024 a 23.985 ahora.

"La narrativa de los medios de comunicación de que las cifras de reclutamiento femenino han caído o se han mantenido igual bajo el secretario [de Defensa, Pete] Hegseth y el presidente [Donald] Trump es 100% Fake News", dijo un funcionario de Defensa al medio. "El liderazgo importa y las mujeres están entusiasmadas por servir bajo el fuerte liderazgo del secretario Hegseth y el presidente Trump".

Las cifras llegan después de que el Ejército anunciara en junio que había superado sus objetivos generales de reclutamiento para el año con cuatro meses de antelación al alistar a 61.000 soldados. El objetivo del Ejército para este año superaba en más de un 10% el objetivo de 55.000 reclutas para 2024.

Los logros se producen después de que el Ejército no cumpliera sus objetivos de reclutamiento en 2022 y 2023, ABC News informó.

El aumento del reclutamiento femenino también se produce después de que Hegseth se enfrentara a reacciones negativas por sus comentarios sobre las mujeres que sirven en funciones de combate en el ejército. Más tarde aclaró que las mujeres deberían poder desempeñar las mismas funciones que los hombres siempre que cumplieran exactamente las mismas normas.

"La conclusión es que esta administración y el secretario Hegseth han dado prioridad a la letalidad y a la preparación de la misión por encima de la complacencia política", dijo a Fox News la representante republicana de Florida Anna Paulina Luna. "Esa es exactamente la razón por la que las mujeres, y los hombres, de todo el país confían más en su liderazgo y están más dispuestos a servir".

Luna sirvió en el Ejército del Aire durante un total de seis años, ingresando por primera vez a los 19 años. Pasó cinco años en servicio activo.

