El megaincendio Dragon Bravo continúa avanzando sin control por el Gran Cañón

El incendio Dragon Bravo continúa su avance por el Parque Nacional del Gran Cañón, donde ya devoró unas 50.000 hectáreas. Según los últimos reportes, se encuentra solo un 13% contenido.

Las llamas destruyeron entre 50 y 80 estructuras en el Borde Norte, incluyendo la Cabaña del Gran Cañón, un monumento histórico popular entre los turistas. El área permanecerá cerrada al menos hasta mediados de octubre. El Borde Sur, mientras tanto, sigue abierto.

El mayor incendio forestal del país en lo que va del año comenzó el 4 de julio, provocado por la caída de un rayo. Días más tarde, medio millar de turistas y empleados habían evacuado la zona. Más de 1.000 bomberos han acudido desde entonces a combatirlo, día y noche, por tierra y aire.

Restos del Grand Canyon LodgeNPS/Matt Jenkins.

"Hemos sido testigos de momentos de devastación, pero también momentos de resiliencia, unidad y esperanza", publicaron desde el equipo del Parque Nacional del Gran Cañón este lunes, cuando el incendio cumplió un mes.

"Gracias a la lucha proactiva contra incendios, la coordinación interinstitucional y el incansable trabajo de los socorristas, no se perdieron vidas ni se han reportado heridos hasta la fecha", celebraron, aunque lamentaron la pérdida de "lugares queridos" como la Cabaña del Gran Cañón y el Centro de Visitantes del Borde Norte.

El peor incendio del año podría seguir creciendo



El Dragon Bravo alcanzó hace días el estatus de "megaincendio", según la definición del Centro Interinstitucional de Bomberos de EEUU: un incendio que quema más de 40.500 hectáreas. Desde el Centro para la Filantropía en Desastres destacaron no sólo su tamaño, sino también su crecimiento: "Duplicó su tamaño en sólo unos días".

"El incendio es tan grande que ha creado su propio clima, con nubes pirocúmulos, o 'nubes de fuego', formándose sobre él. Si estas nubes generan corrientes descendentes, el incendio será mucho más difícil de combatir”, advirtieron también.

El pasado sábado, el Centro Interinstitucional de Bomberos declaró al incendio forestal como el mayor del año, según The New York Times. Desde entonces, no ha hecho más que crecer. Es probable que continúe así: según los expertos, el clima seco y caluroso del estado favorecerá su expansión.

La entrada principal del Grand Canyon LodgeNPS/Matt Jenkins.