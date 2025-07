El New York Times corrige tras publicar la imagen de un niño enfermo como símbolo del hambre en Gaza

Publicado por Sabrina Martin 29 de julio, 2025

El New York Times admitió este martes que no brindó información suficiente sobre el estado de salud de un niño palestino cuya fotografía fue utilizada en portada para ilustrar el presunto nivel de hambruna en Gaza. Tras la publicación de nuevos antecedentes médicos, el medio agregó una nota editorial reconociendo que el pequeño, identificado como Muhammad Zakariya al-Matouq, sufre de “problemas de salud preexistentes”, lo que pone en duda el uso de su imagen como representación directa de la crisis alimentaria.

La foto —reproducida también por otros medios internacionales— mostraba al menor, de apenas 18 meses, visiblemente demacrado y con una bolsa de plástico como pañal mientras era sostenido por su madre. La publicación generó una fuerte carga emocional y alimentó nuevas acusaciones contra Israel en el marco del conflicto con Hamás.

La madre y el historial médico contradicen la narrativa inicial

Poco después de la publicación, comenzaron a circular reportes que ponían en entredicho la causa de la condición del niño. La propia madre declaró que su hijo había sido diagnosticado con un “trastorno muscular” y que recibía nutrición especializada y fisioterapia. Afirmó además que Muhammad era un niño alegre y capaz de sentarse sin ayuda.

Aunque el New York Times incluyó una nota aclaratoria en su artículo, no detalló los padecimientos específicos del menor. Sin embargo, el periodista independiente David Collier afirmó a través de X, que al niño se le diagnosticó parálisis cerebral, hipoxemia, además de un grave trastorno genético.

Reacciones: “Esto es un libelo de sangre en 2025”

La corrección no pasó desapercibida. El ex primer ministro israelí Naftali Bennett acusó al medio de manipular la opinión pública y de actuar con plena conciencia de las consecuencias de publicar una imagen tan sensible. “Después de generar un tsunami de odio hacia Israel con esa aterradora imagen, el NYT ahora admite silenciosamente que el niño tiene condiciones preexistentes (…) Sabía exactamente lo que esta imagen causaría. Esto es un libelo de sangre en el año 2025. ¿No tienen vergüenza?”, escribió en X.

Por su parte, David Collier también arremetió contra el uso de la imagen, cuestionando que cualquier periodista “honesto” debió haber cuestionado la imagen tras ver que la madre del niño y su hermano mayor, que aparecen en otras imágenes, no muestran signos de malnutrición.

Collier recordó que esta no es la primera vez que medios internacionales amplifican testimonios e imágenes sin el debido contexto. También señaló que la BBC fue recientemente obligada a retirar un documental tras descubrirse que su protagonista era hijo de un alto funcionario de Hamás.