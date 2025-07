Stephen Colbert se despide: CBS cancelará The Late Show sin reemplazo ni continuidad

Publicado por Sabrina Martin 17 de julio, 2025

CBS pondrá fin a The Late Show With Stephen Colbert en mayo de 2026. La cadena confirmó que no tiene intención de mantener el formato ni designar a un nuevo conductor, lo que representa el cierre definitivo del histórico espacio nocturno.

En un comunicado conjunto, ejecutivos de CBS y de su empresa matriz, Paramount Global, atribuyeron la decisión a razones financieras, señalando los desafíos del actual panorama en la televisión nocturna. Aseguraron que la cancelación no está relacionada con el contenido del programa ni con el rendimiento del presentador.

“Consideramos a Stephen Colbert irremplazable y retiraremos la franquicia de The Late Show en ese momento. Nos enorgullece que Stephen haya elegido CBS como su hogar. Él y su programa serán recordados en el panteón de los grandes que honraron la televisión nocturna”, indica el comunicado.

Cifras sólidas en medio de un declive general

Colbert asumió el programa en 2015, tras el retiro de David Letterman, y logró posicionarse como líder de audiencia durante la mayor parte de su gestión. Este año, The Late Show ha sido el único programa nocturno que ha aumentado su número de espectadores, con un promedio superior a los 2,4 millones por episodio, según cifras de Nielsen. Además, esta semana fue nominado nuevamente a los Premios Emmy y en 2021 recibió el prestigioso premio Peabody.

Pese a su buen desempeño, la televisión nocturna atraviesa una transformación. Los costos de producción, la caída de la inversión publicitaria y la competencia del streaming han obligado a varios canales a replantear sus apuestas. NBC redujo The Tonight Show a cuatro emisiones por semana en 2024, y CBS canceló The Late Late Show tras la salida de James Corden en 2023.

Los ajustes en CBS El cierre de The Late Show se produce mientras Paramount busca la aprobación regulatoria para concretar su fusión con Skydance Media, una operación multimillonaria que podría redefinir la estructura del conglomerado. Como parte de un plan de reducción de costos, la compañía despidió a cientos de empleados en junio.

Colbert cuestiona el trato de Paramount con Trump

El fin del programa también ocurre días después de que Colbert criticara públicamente a Paramount Global por haber alcanzado un acuerdo legal con el presidente Donald Trump. La empresa pagó 16 millones de dólares para cerrar una demanda relacionada con la edición de una entrevista a la entonces candidata demócrata Kamala Harris, transmitida en 60 Minutes el año pasado.

Durante su monólogo del lunes, Colbert calificó el trato como un “gran soborno” y expresó su desconfianza hacia la empresa. Sus declaraciones se sumaron a las del comediante Jon Stewart, quien días antes también cuestionó el acuerdo desde su programa en Comedy Central, otra cadena de Paramount. Ambos señalaron que el pago podría interpretarse como un intento de eliminar obstáculos para la fusión con Skydance, que podría requerir aprobación de una futura administración Trump.