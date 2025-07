Juicio de Sean “Diddy” Combs: el juez niega la libertad bajo fianza y la sentencia está programada, por ahora, para el 3 de octubre

El juez federal Arun Subramanian denegó este miércoles la libertad bajo fianza al rapero y magnate musical Sean “Diddy” Combs, luego de que su defensa solicitara su liberación tras un veredicto mixto en su juicio por delitos relacionados con tráfico sexual y prostitución.

El jurado, tras siete semanas de juicio y poco más de dos días de deliberaciones, declaró a Combs culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, pero lo absolvió de los cargos más graves de asociación ilícita y tráfico sexual.

La defensa de Combs, solicitó la libertad bajo fianza de un millón de dólares, ofreciendo la entrega de su pasaporte y argumentando que no había riesgo de fuga. Sin embargo, el juez Subramanian rechazó la petición, ordenando que Combs permanezca en prisión hasta la lectura de la sentencia.

En esa línea el magistrado señaló: "Es imposible que el acusado demuestre con pruebas claras y convincentes que no representa ningún peligro".

Respecto al día de la sentencia quedó para el 3 de octubre, sin embargo, Subramanian, indicó que consideraría una solicitud de la defensa para una fecha anterior.

La decisión fue tomada horas después de que el veredicto fuera anunciado, un momento que Combs, sus familiares y su equipo legal celebraron como una victoria parcial debido a la absolución de los cargos más severos que cuya condena era la cadena perpetua.

El jurado alcanzó un acuerdo sobre cuatro de los cinco cargos el día anterior, pero necesitó un día adicional para resolver el cargo de conspiración de extorsión (asociación ilícita), que generaba mayores divisiones.

Finalmente, Combs fue absuelto de este cargo, así como de dos cargos de tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción, relacionados con las víctimas identificadas como Cassie Ventura y “Jane”, ambas exnovias del cantante.

Pero fue hallado culpable de los cargos 3 y 5, que lo acusaban de transporte para ejercer la prostitución, vinculados tanto a Ventura, como a “Jane” y a trabajadoras sexuales comerciales.

Los cargos que enfrentaba y la resolución del jurado



Cargo 1: Conspiración de extorsión - No culpable

Cargo 2: Tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción – se refiere a la víctima 1 (Cassie Ventura) - No culpable

Cargo 3: Transporte para ejercer la prostitución: se refiere a la víctima 1 (Cassie Ventura) y a trabajadoras sexuales comerciales - Culpable

Cargo 4: Tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción – se refiere a la víctima 2 (“Jane”) - No culpable

Cargo 5: Transporte para ejercer la prostitución: se refiere a la víctima 2 (“Jane”) y a trabajadoras sexuales comerciales - Culpable