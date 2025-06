De Lady Gaga a Ivanka Trump: los invitados VIP a la polémica boda de Bezos con Lauren Sánchez en Venecia

Publicado por Diane Hernández 26 de junio, 2025

El multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon, ya está en Venecia para su boda con la periodista y empresaria de origen latino Lauren Sánchez. El evento ha generado múltiples protestas en la turística ciudad.

Bezos y su futura esposa fueron captados por las cámaras de una decena de periodistas que están cubriendo la boda del año, entrando al lujoso hotel Aman situado en el Gran Canal, donde la noche cuesta más de 10.000 euros.

Las festividades se iniciarán este jueves y terminarán el sábado con una ceremonia en un lugar secreto por razones de seguridad, según las revistas especializadas.

Los invitados VIP

De acuerdo a la prensa italiana, Bezos (61 años) y Sánchez (55 años), ambos divorciados, habrían reservado completamente los hoteles más lujosos de la ciudad para acoger a sus prestigiosos invitados: desde Leonardo DiCaprio hasta Oprah Winfrey, pasando por Mick Jagger, Elton John, Orlando Bloom o las Kardashian.

La hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, también llegó el martes por la tarde a Venecia, acompañada de su esposo Jared Kushner y sus hijos, constató un fotógrafo de AFP.

Los reportes indican que el evento reunirá a menos de 200 personas, entre amigos íntimos, empresarios y celebridades como Eva Longoria y Katty Perry.

Además se supo que el yate de 500 millones de Bezos, el Koru, fondeará ante la isla de San Giorgio Maggiore, situada justo en frente de la célebre plaza San Marco y que habría sido alquilada en su totalidad para esta fiesta.

Este derroche de lujo suscitó polémica en Venecia, donde parte de la población teme que los invitados hagan todavía más inhabitable una ciudad ya invadida por los turistas.

Detalles del "sí quiero" más caro del año La invitación de boda de Bezos y Sánchez fue enviada a los invitados en mayo.



La exclusiva convocatoria solicita a los huéspedes que no lleven regalos para la pareja multimillonaria y, en su lugar, enumera tres organizaciones benéficas venecianas a las que Bezos y Sánchez realizarán donaciones en nombre de sus invitados.

​

​Una fuente reveló a People que las festividades se extenderán durante múltiples días, comenzando con una noche de bienvenida casual en un claustro cerrado adyacente a la iglesia Madonna dell’Orto este jueves.



El viernes 27 de junio, la pareja contraerá matrimonio en una ceremonia de etiqueta que se espera tenga lugar en la Isla de San Giorgio Maggiore, transformada por la Fundación Giorgio Cini en un espacio para eventos.



Una fuente exclusiva reveló que Matteo Bocelli, hijo de Andrea Bocelli, actuará durante la ceremonia.

​

​Los novios quieren agasajar a sus invitados con exclusivos regalos. Uno de los obsequios podría ser una cara cristalería soplada por la que pagarían hasta 250 euros (292 dólares) por un vaso y platos de edición limitada que cuestan más de 1000 euros (1170 dólares).



Pero este no sería el único regalo. También habrían querido ofrecer a sus huéspedes unos bolsos de terciopelo de una empresa veneciana que se dedica a los tejidos de lujo, que costarían más de 2000 euros (2341 dólares).



Protestas: "Venecia no está en venta"

El lunes, un grupo de activistas de Greenpeace desplegó una pancarta gigante en la plaza San Marco con una foto de Bezos riendo acompañado por el mensaje: "Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos".

La festividad, que suscita curiosidad, también divide a la población local.

Algunos celebran que el multimillonario haya elegido la zona para casarse. Pero otros denuncian la privatización de un frágil ecosistema lacustre, amenazado por un turismo excesivo y la subida del nivel del mar. El lujo previsto, sin embargo, suscita polémica en Venecia, donde parte de la población teme que los invitados hagan todavía más inhabitable una ciudad que consideran ya se encuentra invadida por los foráneos.

Unas 100.000 personas duermen en la ciudad durante la temporada alta, a las que se suman decenas de miles de visitantes al día, muchos de los cuales desembarcan de gigantescos cruceros mientras la población de la ciudad está en caída libre.

En los últimos días también fueron pegados afiches con la inscripción "No space for Bezos" ("No hay espacio para Bezos"). Y el martes, un grupo de activistas coreó "Venecia no está en venta" frente a una casa ocupada.

Simone Venturini, adjunto de Turismo del ayuntamiento veneciano, aseguró a AFP que "la boda de Bezos no tiene ninguna relación lógica con la cuestión del turismo excesivo" y no tendrá "ningún impacto en la ciudad".

Construida a lo largo de los siglos sobre islotes en la laguna, Venecia introdujo una polémica tarifa de entrada para los visitantes de un día, pero algunos piden una política más ambiciosa para atajar la crisis de la vivienda, debida en gran parte a los alquileres turísticos.

Hace once años, la boda del actor George Clooney no causó ningún revuelo en la laguna, pero Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, provoca más división, entre otras por la polémica en torno al trato que Amazon dispensa a sus empleados.