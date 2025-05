Aparece un manifiesto del presunto autor del tiroteo de Washington y el FBI registra una vivienda en Chicago

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 23 de mayo, 2025

El FBI allanó el jueves el apartamento de Elías Rodríguez en Chicago, en busca de pistas en su investigación sobre este hombre de 31 años, que está acusado de disparar y matar a dos empleados de la embajada israelí en Washington el miércoles por la noche, cuando salían de un evento para jóvenes profesionales del Comité Judío Americano en el Capital Jewish Museum.

"El FBI de Chicago está llevando a cabo actividades policiales autorizadas por los tribunales en el área de Chicago en relación con el trágico tiroteo de ayer en Washington, D.C.", declaró la oficina .

"El acto de terror de anoche tiene toda la atención del FBI. La violencia antisemita selectiva es un ataque a nuestros valores fundamentales y se enfrentará con todo el peso de la aplicación de la ley federal", declaró Kash Patel, director del FBI. "El individuo responsable tendrá que rendir cuentas, y el buró continuará persiguiendo cada pista hasta que se haga justicia".

La Liga Antidifamación afirmó el jueves que había relacionado a Rodríguez "con un alto grado de certeza" con un manifiesto que circulaba por las redes sociales titulado "Escalar por Gaza, traer la guerra a casa".

"El texto del manifiesto afirmaba que las protestas no violentas contra las acciones de Israel en Gaza han sido insuficientes, y afirma que los perpetradores e instigadores del genocidio han renunciado a su humanidad", declaró la ADL. "También elogia a Aaron Bushnell, el aviador estadounidense de 25 años en servicio activo que murió tras prenderse fuego frente a la embajada israelí en Washington, D.C., el 25 de febrero de 2024."

Poco antes del mediodía, Dan Bongino, director adjunto del FBI, declaró que la oficina "tiene conocimiento de ciertos escritos supuestamente escritos por el sospechoso, y esperamos tener actualizaciones en cuanto a la autenticidad muy pronto". (JNS buscó comentarios del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, del FBI y de la red social X).

El Departamento de Policía Metropolitana del distrito nombró a Rodríguez como sospechoso bajo custodia el miércoles. Rodríguez se paseó de un lado a otro fuera del museo antes de acercarse a un grupo de cuatro personas con un arma de fuego y abrir fuego, matando a dos, según Pamela Smith, la jefa de la policía de Washington. El gobierno israelí identificó posteriormente a las víctimas como Yaron Lischinsky y Sarah Lynn Milgrim.

Eran una hermosa pareja

Lischinsky, sionista cristiano nacido en Alemania, de 30 años, "eligió dedicar su vida al Estado de Israel y a la causa sionista", según Ron Prosor, embajador israelí en Berlín, que dio clases a Lischinsky como alumno de maestría.

Lischinsky hizo aliyah a los 16 años, sirvió durante tres años en las Fuerzas de Defensa de Israel y hablaba hebreo con fluidez, según su página de LinkedIn. The New York Times informó de que su padre es judío y su madre cristiana.

El Instituto Hudson declaró el jueves que Lischinsky "era un valioso colega y amigo de muchos en Hudson" y que él y Milgrim, "que pronto será su prometida, eran profesionales dedicados en la embajada israelí."

"La calidez y el intelecto de Yaron dieron forma a su carácter compasivo y a su dedicación al trabajo y dejaron un impacto duradero en nosotros", dijo el think tank. "Su inminente compromiso, que él y Sarah planeaban celebrar en Jerusalén, hace que su pérdida sea especialmente desgarradora".

"Yaron era cristiano, pero no se equivoquen. Este fue un ataque antisemita", dijo Hudson. "Nos solidarizamos con la comunidad judía y el Estado de Israel contra el antisemitismo y el terrorismo".

Milgrim, de 26 años, judía estadounidense de Overland Park (Kansas), había sido fideicomisaria del Hillel de la Universidad de Kansas, de la que se graduó en 2021.

Se describió a sí misma en su página de LinkedIn como apasionada de "la intersección de la construcción de la paz, el compromiso religioso y el trabajo ambiental." También dijo que trabajó en Tel Aviv para Tech2Peace, una organización benéfica dedicada a fomentar la paz entre israelíes y palestinos, antes de unirse al departamento de asuntos públicos de la embajada israelí en Washington en noviembre de 2023.

Yechiel Leiter, el embajador israelí en Estados Unidos, dijo el miércoles que "el joven compró un anillo esta semana con la intención de pedirle matrimonio a su novia la próxima semana en Jerusalén."

"Formaban una hermosa pareja", dijo.

'Feliz Año Nuevo, muerte a Israel'

Tras disparar presuntamente a Milgrim y Lischinsky, Rodríguez entró en el museo judío y fue detenido por la seguridad del acto del AJC, según informó la policía de Washington.

Testigos dijeron a las noticias locales que Rodríguez corrió hacia el museo poco después de abrir fuego alrededor de las 9 p.m. y que los asistentes inicialmente lo confundieron con una víctima potencial del tiroteo y le ofrecieron agua y otro tipo de apoyo.

Videos en las redes sociales parecían mostrar a agentes de policía deteniendo posteriormente a Rodríguez, mientras gritaba "libre, libre Palestina" con un keffiyeh rojo a sus pies.

"Una vez esposado, el sospechoso identificó dónde se deshizo del arma, y esa arma ha sido recuperada, y dio a entender que él cometió el delito", dijo el miércoles el jefe de la policía de Washington. "Creemos que el tiroteo fue cometido por un solo sospechoso".

Entre las publicaciones en una cuenta de redes sociales atribuidas al sospechoso hay declaraciones que sugieren que tiene opiniones de extrema izquierda, violentas, favorables a Hamás y contrarias a Israel.

"Feliz Año Nuevo, muerte a Israel", publicó la cuenta el 1 de enero de 2024.

"Tweeps progresistas, por mucho que me guste ahondar en el discurso del día, ¿podemos por favor guardar el debate idealista y altisonante sobre la moralidad de enviar un camión bomba a las oficinas de The New York Times hasta después de enviar un camión bomba a la oficina?", rezaba otro post. El usuario cortó la última palabra en un aparente intento de sugerir que no se trataba de una amenaza completa.

El Partido por el Socialismo y la Liberación, un partido comunista revolucionario que con frecuencia organiza protestas contra Israel, declaró el jueves que Rodríguez "tuvo una breve asociación con una rama del PSL que terminó en 2017."

"No tenemos nada que ver con este tiroteo y no lo apoyamos", añadió.

