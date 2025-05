Una explosión con bomba en Palm Springs deja un muerto y cuatro heridos; el FBI confirma que fue un acto terrorista

Publicado por Sabrina MartinEmmanuel Alejandro Rondón 17 de mayo, 2025

Este sábado por la mañana se registró una explosión en un centro de salud reproductiva de Palm Springs, California, dejando una persona muerta, al menos cuatro heridos y severos daños materiales, según informaron las autoridades.

Horas después del ataque, el FBI confirmó que la explosión fue un acto de terrorismo "intencional".

“No se equivoquen, este es un acto terrorista intencional”, declaró Akil Davis, subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles. Las autoridades ya identificaron a una persona de interés en el caso, aunque Davis evitó brindar más detalles al señalar que la investigación sigue en curso. Además, aseguró que no existe una amenaza activa para la comunidad.

Davis dijo que el FBI cree que el ataque fue dirigido contra la clínica de fertilidad.

El hecho ocurrió poco antes de las 11:00 am, hora local, en el American Reproductive Centers, ubicado en 1199 North Indian Canyon Drive, según confirmaron autoridades locales en una alerta comunitaria.

Equipos de bomberos y policía acudieron al lugar tras recibir informes sobre el estallido, cuya causa aún no ha sido determinada. Medios locales, como NBC Palm Springs, señalaron que se trató de una explosión de automóvil, aunque no se confirmó oficialmente el origen del incidente.

La explosión fue percibida a varios kilómetros de distancia, según testigos, y causó daños visibles en negocios cercanos. Imágenes difundidas en redes sociales muestra ventanas destrozadas en una tienda cercana y productos esparcidos por el suelo debido a la fuerza del estallido.

El Dr. Maher Abdallah, dueño de la clínica de fertilidad, dijo que la Policía le dijo que un vehículo había explotado en un estacionamiento cerca del edificio.

Abdallah también confirmó que no había nadie en la clínica en ese momento y que la explosión no afectó al laboratorio de fertilización in vitro del establecimiento, por lo que todos sus embriones quedaron a salvo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, informó a través de sus canales oficiales que ya había sido notificado del incidente y que su equipo coordina con la Oficina de Servicios de Emergencia del estado para apoyar en la respuesta.

La fiscal general Pam Bondi dijo que agentes federales estaban trabajando para obtener más información sobre el accidente.

“La violencia contra una clínica de fertilidad es imperdonable”, afirmó la fiscal general en X.