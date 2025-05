Se ha notificado un brote de hepatitis A en el condado de Los Ángeles.

Un aumento sostenido de casos clínicos y altos niveles del virus en las aguas residuales locales llevaron el lunes al Departamento de Salud Pública del condado a declarar el brote.

El virus de la hepatitis A causa una infección hepática. Se transmite a través de alimentos y agua contaminados o por contacto con una persona infectada. Los síntomas incluyen fiebre, debilidad, fatiga, náuseas, pérdida de apetito, ictericia (coloración amarillenta de la piel o los ojos), dolor de estómago, vómitos, orina oscura, heces pálidas y diarrea, dijo el departamento de salud en un comunicado de prensa.

La hepatitis A puede variar desde un caso leve que dura unas pocas semanas a una enfermedad grave que se prolonga durante varios meses, dijo el departamento. También señaló que en raras ocasiones puede producirse la muerte.

Las personas sin hogar corren un mayor riesgo de contraer la hepatitis A debido a su limitado acceso a instalaciones para lavarse las manos y asearse, señaló el departamento. Pero añadió que de los 29 casos confirmados en lo que va de año, la mayoría se han dado entre personas sin factores de riesgo relacionados con la vivienda o los viajes.

El aumento de la hepatitis A se ha producido durante un aumento de las concentraciones de aguas residuales de hepatitis A, informó el departamento de sanidad.

El riesgo para el público en general es bajo, pero se necesitan acciones de protección en toda la comunidad para reducir la transmisión, añadió el departamento.

El departamento de salud dijo que la vacunación y una buena higiene son las mejores formas de prevenir la hepatitis A.

Es importante que la gente se lave las manos con agua y jabón regularmente y especialmente antes de comer y preparar alimentos y después de ir al baño, dijo el doctor Muntu Davis, responsable de salud del condado de Los Ángeles. Añadió que la vacuna contra la hepatitis A es "segura, eficaz y ofrece protección a largo plazo".

La vacuna es una serie de dos dosis, con una dosis administrada al menos seis meses después de la primera dosis. El departamento de salud la recomienda para los residentes del condado de Los Ángeles que no estén vacunados, las personas sin hogar y las personas que consumen drogas, incluidas las que no implican agujas.

Las personas con seguro médico pueden obtener las vacunas en farmacias y proveedores de atención médica.

Hay una lista de sitios que ofrecen la vacuna contra la hepatitis A en publichealth.lacounty.gov/ip/docs/Public_HepA_Referral.pdf..

Los residentes sin seguro o con seguro insuficiente pueden obtener vacunas en las clínicas del Departamento de Salud Pública, que aparecen en la página web del departamento.

El departamento también ofrece vacunas gratuitas a través de sus unidades móviles a indigentes en campamentos y alojamientos provisionales.

Para encontrar una clínica o un médico cercano, llame a la Línea de Información de Salud Pública al 1-833-540-0473. El número funciona de 8 de la mañana a 8 de la tarde todos los días.

Para obtener más información, visite ph.lacounty.gov/HepA-Data.

Este artículo fue escrito por Dave Mason y The Center Square para Just The News.