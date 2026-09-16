Pensilvania confirma la cuarta muerte por sarampión en el país, en medio de un brote que alcanza su mayor magnitud en 35 años
Según los médicos forenses locales, la última víctima mortal fue un joven de 18 años, que se suma a los dos bebés que eran demasiado pequeños para ser vacunados y a un hombre de 40 años.
Las autoridades del estado de Pensilvania confirmaron este martes una cuarta muerte relacionada con el sarampión, en medio de una epidemia que ha alcanzado un nivel sin precedentes en el país en los últimos 35 años.
"Mis pensamientos están con las dos familias que perdieron a seres queridos a causa de este virus altamente contagioso, mientras Pensilvania se enfrenta al peor brote de sarampión en más de tres décadas", dijo la secretaria de salud estatal, Debra Bogen.
Según los médicos forenses locales, la última víctima mortal fue un joven de 18 años, que se suma a los dos bebés que eran demasiado pequeños para ser vacunados y a un hombre de 40 años.
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El año pasado, cuando comenzó el brote actual, se registraron en Estados Unidos otras tres muertes relacionadas con el sarampión, entre ellas dos de niños.
Desde principios de 2026, se han registrado en Estados Unidos más de 3.290 casos de esta grave enfermedad, de los cuales cerca de 700 en Pensilvania.
Robert F. Kennedy Jr. y Josh Shapiro se enfrentan por el sarampión
"Esta grave situación sigue empeorando debido a que RFK Jr. está jugando con la salud y la seguridad públicas", escribió Shapiro en una publicación de X el martes, y agregó que "ya es hora" de que Kennedy "deje de avivar el escepticismo y la desinformación sobre las vacunas".
El gobernador también acusó a Kennedy de ordenar a los funcionarios federales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) "que no informaran sobre estas muertes en Pensilvania, presumiblemente porque no encajan con su versión de los hechos".
Kennedy negó esa acusación en una respuesta en X, y acusó a Shapiro de politizar el brote en lugar de implementar una respuesta unificada de salud pública.
"He afirmado repetidamente que la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola es la forma más eficaz de prevenir el sarampión", dijo Kennedy, refiriéndose a la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola.