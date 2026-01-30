Investigadores logran eliminar por completo el cáncer de páncreas más común en ratones: lo que se sabe del estudio

Publicado por Williams Perdomo 30 de enero, 2026

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) anunciaron que lograron eliminar por completo en ratones el tipo de cáncer en el páncreas más común en los seres humanos. Se trata de un hito médico encabezado por el director del Grupo de Oncología Experimental, Mariano Barbacid.

El estudio se publica en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), con Carmen Guerra como co-autora principal y Vasiliki Liaki y Sara Barrambana como primeras autoras.

En ese sentido, los investigadores explicaron que los resultados marcan el rumbo para desarrollar nuevos ensayos clínicos.

“Estos estudios abren una vía para diseñar nuevas terapias combinadas que puedan mejorar la supervivencia de los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas [el cáncer de páncreas más común]”, afirmaron los autores en PNAS.

Los investigadores emplearon inhibidores específicos dirigidos a uno de los tres frentes y observaron en laboratorio una regresión total y sostenida del tumor en modelos de ratón a los que previamente se les habían implantado células cancerosas.

"La estrategia del grupo del CNIO ha sido bloquear la acción del oncogén KRAS en tres puntos, en vez de solo en uno -es más difícil que una viga se parta si se la fija al techo por tres sitios, en lugar de solo en un punto-. Y, en efecto, después de eliminar genéticamente tres moléculas de la vía de señalización de KRAS en modelos de ratón, los tumores desaparecieron de manera permanente", explicó el estudio.

De igual manera, los investigadores señalaron que trasladar esta estrategia a pacientes requeriría identificar fármacos capaces de bloquear la vía molecular de KRAS en los mismos tres puntos. Para sus experimentos, el equipo utilizó una terapia triple que combinaba un inhibidor experimental de KRAS (daraxonrasib), un fármaco aprobado para ciertos adenocarcinomas de pulmón (afatinib) y un degradador de proteínas (SD36).

El tratamiento se aplicó a tres modelos de ratón de adenocarcinoma ductal de páncreas, y en todos se indujo “una regresión significativa y duradera de estos tumores experimentales sin provocar toxicidades significativas”, escribieron los autores.

“Este estudio describe una terapia triple combinada (…) que induce la regresión robusta de modelos experimentales de adenocarcinoma ductal de páncreas, y evita la aparición de resistencias. Esta triple combinación es bien tolerada en ratones”, afirman en PNAS.