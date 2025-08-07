El CDC revela que los jóvenes estadounidenses obtienen casi el 62% de sus calorías de alimentos "ultraprocesados"

Publicado por Carlos Dominguez 7 de agosto, 2025

Un reciente análisis del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reveló que, entre agosto de 2021 y 2023, los jóvenes estadounidenses con edades comprendidas entre uno y 18 años obtuvieron casi el 62% de sus calorías diarias de alimentos ultraprocesados, y que en el caso de los adultos mayores de 19 años fue un 53%.

Para su estudio, el CDC incluyó a 6.633 participantes y se sirvió de los datos del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).

Además del factor generacional, los datos también mostraron que, entre los adultos, el porcentaje medio de calorías totales consumidas procedentes de alimentos ultraprocesados era menor en los grupos que cuentan con ingresos familiares más altos.

Para el NHANES, los bocadillos (incluidas las hamburguesas), los productos de panadería dulces, los aperitivos salados y las bebidas azucaradas fueron cuatro de las cinco principales fuentes de calorías procedentes de alimentos ultraprocesados entre jóvenes y adultos.

A pesar de las cifras alarmantes, hay datos que apuntan que entre el 2013 y el 2023, entre los adultos, se disminuyó el consumo medio de calorías procedentes de alimentos ultraprocesados.

La Administración Trump retira la comida chatarra del programa SNAP

El análisis del CDC sale a la luz días después de que la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, junto con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., firmaran seis nuevas exenciones que modificarán la definición legal de alimentos para la compra en los Programas de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Virginia Occidental, Florida, Colorado, Luisiana, Oklahoma y Texas, cada uno de los cuales entrará en vigor en 2026.

Estas seis nuevas exenciones se suman a las firmadas a principios de año para los estados de Nebraska, Iowa, Indiana, Arkansas, Idaho y Utah.

Durante el Great American Farmers Market en Washington DC, Kennedy Jr. dijo que "durante años, el SNAP ha utilizado el dinero de los contribuyentes para financiar refrescos y caramelos, productos que alimentan la epidemia de diabetes y enfermedades crónicas en Estados Unidos".

"Si quieres comprar un refresco azucarado, el contribuyente estadounidense no debería pagarlo. El contribuyente estadounidense no debería pagar por alimentar a los niños, a los niños más pobres del país, con alimentos que les provocarán diabetes", reiteró el secretario de Salud.