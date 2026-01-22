El mito de las vitaminas: ¿realmente necesitamos suplementos alimenticios?

Vitaminas y suplementos se exhiben en el escaparate de una tienda AFP.

Publicado por Diane Hernández 22 de enero, 2026

Las vitaminas y los suplementos alimenticios se promocionan hoy como la "fórmula mágica" para reforzar las defensas y aumentar la energía de forma inmediata. Sin embargo, para la mayoría de las personas sanas estas pastillas son innecesarias. Según el National Institutes of Health (NIH), el verdadero secreto de la vitalidad no está en un frasco, sino en el plato.

Más allá del impacto en la salud, los expertos alertan sobre el gasto innecesario que representan estos productos, impulsados más por el marketing en redes sociales que por la evidencia clínica.

Dieta equilibrada vs. suplementos: lo que dice la ciencia

De acuerdo con la Office of Dietary Supplements del NIH, una dieta variada y equilibrada proporciona casi la totalidad de los micronutrientes necesarios. A diferencia de las cápsulas, los alimentos naturales como frutas, legumbres y cereales integrales aportan fibra y antioxidantes que las versiones sintéticas no pueden replicar.

Consejo de salud y ahorro: es más efectivo y económico invertir en alimentos frescos que en multivitamínicos caros. Una canasta de frutas de temporada suele aportar más beneficios reales que un suplemento mensual de precio similar.

Guía de vitaminas necesarias según la edad y perfil

El NIH aclara que la suplementación solo debe considerarse en grupos específicos y siempre bajo supervisión médica para evitar la automedicación:

1. Niños y adolescentes

Vitamina D: recomendada principalmente si existe poca exposición solar.

Hierro: solo en casos de anemia ferropénica o deficiencias diagnosticadas por análisis de sangre.

2. Adultos y dietas especiales

En general, no requieren suplementos si su dieta es completa.

Vitamina B12: esencial para personas con dietas vegetarianas o veganas, ya que este nutriente se encuentra mayoritariamente en proteínas animales.

3. Adultos mayores

Vitamina B12: la capacidad de absorción disminuye con la edad.

Calcio y vitamina D: cruciales para la salud ósea, pero solo si la ingesta a través de la alimentación es insuficiente.

¿Son efectivos los multivitamínicos para prevenir enfermedades?

No existe evidencia concluyente de que los complejos multivitamínicos prevengan enfermedades crónicas como el cáncer o patologías cardíacas en personas sin deficiencias previas. En muchos casos, estos productos generan una falsa sensación de protección, distrayendo al consumidor de los pilares reales de la salud: el ejercicio y la nutrición.

Los peligros de la hipervitaminosis: cuando el exceso daña

El consumo indiscriminado de vitaminas, especialmente las liposolubles (que se almacenan en los tejidos y no se eliminan fácilmente por la orina), conlleva riesgos serios:

Vitamina A en exceso : puede provocar daño hepático (hígado).

: puede provocar daño hepático (hígado). Vitamina D : riesgo de hipercalcemia (exceso de calcio en sangre).

Vitamina C en megadosis: puede derivar en cálculos renales y malestar digestivo crónico.

Preguntas frecuentes sobre el uso de vitaminas y suplementos ¿Cómo saber si realmente necesita un suplemento alimenticio?

​

La única forma fiable de detectarlo es mediante un análisis de sangre prescrito por un médico. Síntomas como el cansancio extremo, la caída del cabello o la fragilidad en las uñas pueden ser señales de una deficiencia, pero también pueden deberse a otros factores de salud que un multivitamínico no resolverá.



¿Es malo tomar multivitamínicos todos los días?

​

Si no tiene una deficiencia diagnosticada, tomar un multivitamínico diario suele ser innecesario. En el mejor de los casos, su cuerpo eliminará el exceso por la orina (lo que se conoce coloquialmente como "orina cara"); en el peor, podría desarrollar hipervitaminosis, acumulando niveles tóxicos de vitaminas en órganos como el hígado.



¿Qué vitaminas son esenciales para quienes llevan una dieta vegana o vegetariana?

​

La vitamina B12 es la entidad crítica en este caso, ya que se encuentra casi exclusivamente en productos de origen animal. Los nutricionistas coinciden en que la suplementación de B12 es obligatoria en dietas basadas en plantas para evitar daños neurológicos y anemia.



¿Pueden las vitaminas sustituir una mala alimentación?



Rotundamente no. Los suplementos contienen nutrientes aislados, pero carecen de la compleja matriz de fitoquímicos, enzimas y fibras que se encuentran en los alimentos naturales. Una pastilla no puede compensar una dieta alta en ultraprocesados y grasas saturadas.



¿Cuál es la mejor hora para tomar vitaminas si mi médico me las recetó?

​

Depende de su solubilidad:

Liposolubles (A, D, E, K) : deben tomarse junto con comidas que contengan algo de grasa para que el cuerpo las absorba.

: deben tomarse junto con comidas que contengan algo de grasa para que el cuerpo las absorba. Hidrosolubles (Complejo B, C): se pueden tomar con agua, preferiblemente por la mañana para aprovechar el impulso energético de las vitaminas del grupo B. La única forma fiable de detectarlo es mediante unprescrito por un médico. Síntomas como el cansancio extremo, la caída del cabello o la fragilidad en las uñas pueden ser señales de una deficiencia, pero también pueden deberse a otros factores de salud que un multivitamínico no resolverá.Si no tiene una deficiencia diagnosticada, tomar un multivitamínico diario suele ser innecesario. En el mejor de los casos, su cuerpo eliminará el exceso por la orina (lo que se conoce coloquialmente como "orina cara"); en el peor, podría desarrollar, acumulando niveles tóxicos de vitaminas en órganos como el hígado.Laes la entidad crítica en este caso, ya que se encuentra casi exclusivamente en productos de origen animal. Los nutricionistas coinciden en que la suplementación de B12 es obligatoria en dietas basadas en plantas para evitar daños neurológicos y anemia.Rotundamente no. Los suplementos contienen nutrientes aislados, pero carecen de la compleja matriz de fitoquímicos, enzimas y fibras que se encuentran en los alimentos naturales. Una pastilla no puede compensar una dieta alta en ultraprocesados y grasas saturadas.Depende de su solubilidad:

Marketing de suplementos: salud vs. estrategia comercial

Las promesas de "inmunidad total" o "energía diaria" que inundan la televisión carecen a menudo de respaldo científico sólido. El NIH es enfático: ningún suplemento sustituye a una dieta saludable.

Invertir en comida real no solo es una decisión financiera inteligente para evitar gastos innecesarios, sino la forma más segura de garantizar una nutrición óptima.

Recomendaciones antes de comprar vitaminas

Antes de gastar dinero en suplementos, siga estos pasos recomendados por profesionales:

No se automedique : lo que le funciona a otra persona podría ser perjudicial para usted.

: lo que le funciona a otra persona podría ser perjudicial para usted. Análisis clínicos : realice pruebas de laboratorio si sospecha de fatiga o debilidad.

Consulta profesional: hable con un médico o nutricionista para ajustar su dieta antes de recurrir a la farmacología.

En conclusión: más frutas, menos frascos. La salud real se construye en la cocina, no en el botiquín.