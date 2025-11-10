El Dr. Oz afirma que las pastillas orales para bajar de peso reemplazarán las inyecciones GLP-1 y estarán listas para marzo del 2026

Publicado por Agustina Blanco 10 de noviembre, 2025

El administrador de los servicios de Medicare y Medicaid, el Dr. Mehmet Oz, anunció que las pastillas orales para bajar de peso reemplazarán las inyecciones de GLP-1 a partir de marzo de 2026, con un costo de 150 dólares al mes.

La declaración se produjo durante su intervención en el programa "Mornings With Maria" de FOX Business, donde destacó el avance en la lucha contra la obesidad en Estados Unidos.

Oz explicó que las compañías farmacéuticas están acelerando el desarrollo de esta tecnología y en esa línea señaló: "Ya están disponibles las pastillas. Me acabo de enterar, y se lo cuento a su audiencia, que para marzo también tendremos pastillas que reemplazarán las inyecciones para estos pacientes. Eso a 150 dólares al mes, es incluso más barato", afirmó.

Oz enfatizó que, aunque la obesidad no se resuelve solo con medicamentos, estos fármacos representan un apoyo clave para quienes no logran perder peso mediante dieta y ejercicio. "Pierde peso de la manera correcta: dieta, ejercicio. La obesidad no se debe a la falta de fármacos GLP-1 en la sangre. Sin embargo, si no puedes bajar de peso, estos son un apoyo fundamental. Funcionan a la perfección", agregó.

El acuerdo de Trump con las farmacéuticas Donald Trump con las farmacéuticas Eli Lilly and Company y Novo Nordisk.



Novo Nordisk anunció que las dosis más bajas de Wegovy costarán 149 dólares por suministro mensual si se aprueba, extendiéndose este precio a todos los medicamentos que la compañía ofrece directamente a los pacientes, gracias al acuerdo que logró el presidente Donald Trump.



La empresa también reducirá los precios de Wegovy y Ozempic a través de Medicare Parte D, Medicaid y canales de pago directo.

Los medicamentos GLP-1



Los medicamentos GLP-1 imitan las hormonas naturales del cuerpo para regular el apetito, aumentar la saciedad y mejorar el control de la glucosa en sangre. Desarrollados inicialmente para la diabetes tipo 2, han sido aprobados por la FDA para el tratamiento de la obesidad en marcas como Wegovy y Zepbound.

Oz proyectó beneficios a largo plazo, como la reducción de enfermedades cardíacas y otras afecciones relacionadas con el peso. Además, estimó que el país podría perder 135 millones de libras en los próximos 12 meses gracias a estas innovaciones.

En relación con los precios actuales y futuros, Novo Nordisk indicó que revisa sus costos para pacientes que pagan de su bolsillo y anunciará actualizaciones para Wegovy y Ozempic en las próximas semanas.

Por su parte, Lilly ofrecerá Zepbound a partir de 299 dólares para la dosis más baja y hasta 449 dólares para las más altas a través de LillyDirect, con descuentos de hasta el 60% en otros medicamentos como Emgality, Trulicity y Mounjaro.

La pastilla oral Orforglipron de Lilly, pendientes aún de la aprobación federal, tendrá un precio inicial de 149 dólares para la dosis más baja, y los beneficiarios de Medicare pagarán un máximo de 50 dólares al mes por Zepbound y Orforglipron.