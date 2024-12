Publicado por Williams Perdomo Verificado por 8 de diciembre, 2024

El uso de Ozempic y otros medicamentos para perder peso es cada vez más común. Originalmente pensado como medicamento para la diabetes, ha ganado popularidad principalmente por su eficacia en la pérdida de peso.

Famosos como Kim Kardashian, Oprah Winfrey y Elon Musk han confirmado su uso para perder peso. Esto ha suscitado preocupación, ya que cada vez son más las personas sin problemas de salud subyacentes que recurren a estos medicamentos únicamente para controlar el peso.

Sin embargo, lo que es más preocupante es el aumento del uso de la droga en los jóvenes. Las prescripciones de medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes en pacientes jóvenes han aumentado un 600% desde 2020.

Un estudio publicado en la revista JAMA encontró que entre 2020 y 2023, el número de recetas escritas para personas de 12 a 25 años aumentó de 8,722 a 60,567.

"Los autores del estudio también analizaron las tendencias de prescripción de otros medicamentos y encontraron que hubo una disminución del 3% para esta categoría de edad durante este mismo período", explicó CNN, que tuvo acceso al estudio.

Los expertos advierten del riesgo de las falsificaciones

A pesar de los beneficios que tienen este tipo de fármacos, los expertos advierten sobre el uso de falsificaciones debido a las dificultades para adquirir el original.

"La FDA es consciente de que algunos pacientes y profesionales de la salud pueden recurrir a versiones no aprobadas de los fármacos GLP-1 (agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón-1 [GLP-1]), incluidos la semaglutida y la tirzepatida, como opción para perder peso. Esto puede suponer un riesgo para los pacientes, ya que las versiones no aprobadas no se someten a la revisión de seguridad, eficacia y calidad de la FDA antes de su comercialización", explicó la FDA.

Negocio para las farmacéuticas

Mientras tanto, empresas como el fabricante de medicamentos Eli Lilly redujeron significativamente los precios de las dos dosis más bajas de su medicamento para adelgazar Zepbound. Con ello se pretendía ampliar el acceso y aliviar las restricciones de compra.

"Con el nuevo plan de precios, el suministro para un mes de la dosis más baja, 2,5 miligramos, costará 399 dólares, mientras que el suministro para un mes de la dosis de 5 mg costará 549 dólares. Esto supone una reducción respecto al precio de lista mensual de 1.059 dólares, independientemente de la dosis", informó NBC News.

Sin embargo, la medida no parece ser una solución a la elevada demanda del fármaco. Las dosis más baratas se ofrecerán únicamente a través de la plataforma de telesalud de Lilly, LillyDirect, y no estarán cubiertas por los seguros.

"No estarán cubiertas por el seguro, lo que significa que los pacientes tendrán que pagarlas en efectivo. Los pacientes que opten por las dosis más baratas tampoco podrán acogerse al programa de descuentos de Lilly", informó la NBC.

Una encuesta realizada por Health Affairs y publicada por NBC News mostró que menos de una quinta parte de las grandes compañías incluyen en sus planes de seguro médico la cobertura de medicamentos populares pero caros para perder peso.

Mientras tanto, la FDA está trabajando para hacer frente a la escasez de estos fármacos. La agencia declaró que Mounjaro y Zepbound ya no escaseaban después de casi dos años.

Mounjaro y Zepbound son los nombres del medicamento tirzepatida, un fármaco para la diabetes y la obesidad fabricado por el gigante farmacéutico multinacional Eli Lilly. Pertenece a la misma clase de fármacos que Ozempic y Wegovy, todos ellos agonistas del GLP-1.

Biden propuso incluir su uso como producto antiobesidad bajo el paraguas público

Entre tanto, el Gobierno de Joe Biden propone que los medicamentos para bajar de peso estén disponibles para millones de personas dentro del amplio programa de seguro médico público.

Actualmente, dentro de los planes de seguro de Medicare y Medicaid, medicamentos como Ozempic y Wegovy solo están disponibles para personas con sobrepeso, diabetes o enfermedades cardíacas, en su mayoría.

Sin embargo, la Casa Blanca anunció que Biden quería ampliar su disponibilidad para casos como el tratamiento de la obesidad en sí, extendiendo la cobertura a casi 7,5 millones de estadounidenses mayores y de bajos ingresos.

La mayoría de los estadounidenses, contra su uso para adelgazar

La mayoría de los estadounidenses no apoyan el uso de estos medicamentos para adelgazar en personas sin problemas de salud subyacentes.

"Por el contrario, sólo el 12% de las personas familiarizadas con estos fármacos afirman que son buenas opciones para las personas que desean perder peso pero no padecen ningún problema de salud relacionado con su peso. Una proporción mucho mayor (62%) afirma que estos fármacos no son una buena opción para las personas sin problemas de salud relacionados con el peso, mientras que el 26% no está seguro", explica una encuesta realizada por Pew Research.

El estudio también alertaba sobre la escasez del fármaco debido a su uso fuera de lo indicado. Según Pew Research, "la demanda de Ozempic ha provocado escasez de suministros, lo que suscita preocupación por su uso fuera de lo indicado y afecta a las personas que dependen de estos medicamentos para controlar sus problemas de salud."