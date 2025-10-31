La FDA anunció la retirada masiva de un medicamento para la tensión arterial por una sustancia potencialmente cancerígena

Publicado por Williams Perdomo 31 de octubre, 2025

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó de que los fabricantes de medicamentos han retirado del mercado más de medio millón de frascos del medicamento para la tensión arterial clorhidrato de prazosina ante la preocupación de que pueda contener una sustancia química cancerígena.

Según la información, Teva Pharmaceuticals USA, con sede en Nueva Jersey, y Amerisource Health Services, distribuidor de medicamentos, retiraron voluntariamente del mercado a principios de este mes más de 580.000 frascos de cápsulas de prazosina de distintas concentraciones.

Sobre el motivo de la retirada, la agencia explicó que se dio por la "presencia de impureza C de N-nitrosoprazosina por encima del límite de ingesta aceptable del Carcinogenic Potency Categorization Approach (CPCA)."

Impurezas de N-nitrosamina.

Según la FDA , las impurezas de N-nitrosamina son compuestos químicos que podrían causar cáncer y que pueden generarse durante el proceso de fabricación o almacenamiento de un medicamento.

Según Associated Press, los médicos recetan prazosina como medicamento que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a reducir la presión arterial. Además, en algunos casos se utiliza para tratar las pesadillas y otros problemas del sueño asociados al trastorno de estrés postraumático.