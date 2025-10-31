Cinco alternativas deliciosas y saludables a los caramelos tradicionales de Halloween

Publicado por Carlos Dominguez 31 de octubre, 2025

Halloween se aproxima y durante esta época del año los niños suelen comer una cantidad alarmante de dulces. Esto representa un problema para la salud de los pequeños, ya que la mayoría de las marcas convencionales utilizan colorantes artificiales como el Amarillo 5, el Rojo 40, así como jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, GMOs y conservantes sintéticos.

De acuerdo a diversos estudios, ciertos colorantes artificiales están relacionados con la hiperactividad y la falta de atención en los niños. Asimismo, conservantes como el BHA y el BHT, utilizados en palomitas de maíz, rosquillas y galletas, están señalados como posibles disruptores endocrinos.

Los dulces de Halloween pueden seguir siendo emocionantes y seguros para los niños. Por eso, hemos preparado una lista con cinco opciones saludables para los pequeños de la casa.

Opciones saludables para Halloween

Esta lista, recomendada por el portal Sustainably Kind Living, no se limita a los empaques divertidos o al marketing de moda. Estas cinco marcas prescinden de aditivos tóxicos y utilizan ingredientes ecológicos, aptos para alérgicos y sin colorantes.

1. Unreal

Los caramelos de Unreal siguen siendo una de las mejores saludables para Halloween, ofreciendo gemas de chocolate, barritas de turrón de caramelo y copas de mantequilla de cacahuete.

Cada pieza está hecha con cacao ecológico y colorantes naturales de origen vegetal en lugar de colorantes alimentarios tóxicos como el Rojo 40.

La sencilla lista de ingredientes omite los transgénicos, el jarabe de maíz y los conservantes. Estos caramelos son aptos para personas alérgicas y están certificados como veganos y sin gluten.

Ingredientes : chocolate ecológico de comercio justo, azúcar de caña ecológica, coco ecológico, colorantes vegetales naturales.

2. That´s it

Sus barras de fruta, bocaditos y las nuevas trufas cubiertas de chocolate negro están hechas sólo con fruta real.

That´s it no contiene azúcar, GMOs, ni los 12 alérgenos principales - sólo ingredientes naturales y sencillos que realmente saben a fruta.

Ingredientes : 100% fruta real, chocolate negro ecológico (en trufas), recetas sin alérgenos.

3. YumEarth

YumEarth ha sido una opción para los padres que buscan caramelos de Halloween sin alérgenos ni colorantes durante más de una década.

Su gama incluye piruletas, gominolas, caramelos masticables de frutas y caramelos duros, todos ellos elaborados sin Rojo 40, JMAF ni los principales alérgenos.

Cada producto se encuentra certificado USDA Organic, es vegano y está certificado sin gluten.

Las piruletas son especialmente populares entre los más pequeños y tienen un sabor afrutado sin ser demasiado dulces.

Si quieres una marca reconocible que sea tanto aprobada por los niños como por los padres, YumEarth lo consigue.

Ingredientes: azúcar de caña ecológico, sirope de arroz integral ecológico, aromas y colorantes naturales procedentes de frutas y verduras que cumplen la normativa ecológica.

4. Alter Eco

Alter Eco fabrica algunos de los mejores chocolates ecológicos que puedes repartir en Halloween.

Sus trufas y barritas están elaboradas con cacao ecológico USDA, azúcar de caña ecológico y envueltas en envases compostables o reciclables.

Los sabores son mucho más ricos que el típico chocolate de Halloween. Si quieres un chocolate que sea indulgente, sostenible y no tóxico, Alter Eco el ideal.

Ingredientes: Cacao ecológico de comercio justo, azúcar de caña ecológico, leche en polvo ecológica (en las variedades de leche), vainilla ecológica.

5. Surf Sweets

Surf Sweets son unas deliciosas gominolas que están hechas con zumo de fruta orgánica, azúcar de caña orgánica y colorantes naturales a base de plantas, por lo que no encontrará ningún colorante Rojo 40 o sintético.

Libres de los 10 principales alérgenos, estas gominolas son una opción fácil para las fiestas escolares y Halloween. Además, tienen la ventaja de que contienen vitamina C sin sabor.

Ingredientes: zumo de fruta ecológico, azúcar de caña ecológico, sirope de tapioca ecológico, colorantes naturales.