Glenn Ivey, primer congresista demócrata en pedir públicamente la dimisión de Schumer

19 de marzo, 2025

El representante por Maryland Glenn Ivey se convirtió en el primer congresista del Partido Demócrata en pedir públicamente la retirada del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. A pesar de que el veterano político por Nueva York ha reiterado su intención de mantener su cargo, su continuidad está en entredicho tras facilitar la aprobación de la propuesta republicana para evitar el cierre de Gobierno, lo que ha provocado un terremoto en el ala más radical de su formación.

En un Town Hall con alrededor de 800 personas en el condado de Prince George, Ivey se mostró partidario de que Schumer deje paso a otra persona para liderar a los senadores demócratas y apuntó que, en esta ocasión, él tambien creía que permitir el shutdown era la opción menos mala, según recoge The Huffington Post.

"Respeto a Chuck Schumer. Creo que ha tenido una gran y larga carrera, ha hecho muchas cosas buenas, pero me temo que puede haber llegado el momento de que los demócratas del Senado tengan un nuevo líder. Sé que cerrar el Gobierno no es bueno, he intentado oponerme a ello siempre que he podido, pero en este caso concreto, era algo que necesitábamos hacer".

Schumer, en la diana

El terremoto provocado por la aprobación de la resolución continua de Trump y Mike Johnson por parte de la Cámara Alta, gracias a una maniobra de Schumer y un grupo de demócratas que permitieron al proyecto de ley republicano superar el filibustero puso en el centro de la diana al veterano político, con activistas y destacados simpatizantes del Partido Azul pidiendo su cabeza.

El propio Schumer dio la cara en una entrevista con The New York Times para asegurar que piensa mantener su cargo y justificó su decisión. Según el líder demócrata, tuvo que elegir "el menor de dos males" y había hecho "lo que se tenía que hacer", asegurando que el daño que la dupla Trump-Musk podía realizar sin financiación era muy superior.

Sin embargo, el descontento entre las filas demócratas no ha cesado, como demuestran sondeos e incluso el veterano senador se vio obligado a suspender la gira de su libro "por motivos de seguridad".