El análisis de Ben Shapiro sobre el Super Bowl: el patriotismo es "cool" de nuevo

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 10 de febrero, 2025

Ben Shapiro celebró el regreso del "patriotismo" al Super Bowl. El popular presentador conservador analizó todo menos el partido durante el programa diario que lleva su nombre. Entre otras cosas, felicitó a los Philadelphia Eagles por el triunfo, destacó la presencia de Donald Trump, celebró los abucheos a Taylor Swift y criticó el show de medio tiempo.

Durante casi 25 minutos, el presentador de 'The Ben Shapiro Show' analizó lo que dejó el domingo de Super Boewl y resumió la jornada con la siguiente frase: "Hay optimismo, hay patriotismo en el país, y se nota en casi todas partes, desde los anuncios hasta el himno nacional".

"Ojalá Estados Unidos tuviera más momentos culturales aparte del Super Bowl. La realidad es que estamos tan fragmentados como cultura que es muy difícil unirnos en algo. El domingo de Super Bowl se ha convertido básicamente en una especie de catecismo secular en Estados Unidos, pero ese catecismo, durante muchos muchos años, que debería decir 'catecismo woke'. Ahora tienes una Super Bowl que se abre con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos a. Es solo un poco de vuelta bajo Donald J. Trump", comenzó el también cofundador del Daily Wire.

"El patriotismo es ahora cool"

Shapiro contrastó esta edición del Super Bowl con las de los últimos años, particularmente desde la gestión de Barack Obama en adelante.

"Estabas esperando a ser golpeado por algún mensaje de izquierda que tenía que ser perforado directamente en tu cerebro y que simplemente no estaba allí, simplemente no estaba allí. Tenías la sensación de que podías ver el partido cómodamente y que todo iría bien", continuó.

A su vez, el autor de 'The Autoritarian Moment' destacó el comercial proyectado por el Servicio Secreto, el cual describió como "muy patriótico". "El patriotismo fue el tema del día, porque el patriotismo es ahora cool", sumó Shapiro.

Si bien destacó la actuación de Jon Batiste interpretando el himno nacional, no simpatizó mucho con el show de medio tiempo a cargo de Kendrick Lamar. El nacido en California interpretó "Not Like Us", canción que lanzó en el medio de su enfrentamiento con el rapero Drake.

"No creo que nadie supiera lo que estaba diciendo a menos que conocieras la canción previamente. No hubo un gran baile, no hubo una gran música. Todo el estadio sabía la letra porque es una persona muy famosa... los estadounidenses aparentemente no tienen ningún gusto musicalmente", añadió el presentador.

Por último, Shapiro destacó el recibimiento de Trump en el evento y lo responsabilizó por el cambio cultural: "Esta es la América de Trump, es un espíritu de normalidad y libertad. Son los estadounidenses normales regresando".