La confianza de los consumidores mejora en octubre gracias al descenso de los precios de la gasolina

La confianza de los estadounidenses en la economía mejoró ligeramente en octubre, según The Conference Board, un centro de estudios sin ánimo de lucro.

El índice de confianza de los consumidores subió 7,5 puntos hasta situarse en 91,7 en octubre. La cifra de septiembre, 84,2, fue la más baja registrada en la encuesta de este organismo desde abril de 2014. La cifra del mes pasado también fue inferior al nivel más bajo que alcanzó el índice durante la pandemia, según Associated Press informó.

Los encuestados también expresaron una mejora en sus perspectivas respecto a su situación actual, que subió 6,9 puntos hasta situarse en 72,6. Sus perspectivas a corto plazo aumentaron 8,6 puntos hasta alcanzar los 120,4.

Fergus McCormick, economista sénior de The Conference Board, declaró a la AP que la mejora de las cifras en octubre estaba relacionada con la bajada de los precios de la gasolina.

"Sin embargo, a pesar del aumento registrado en octubre, la confianza de los consumidores se mantuvo en la tendencia a la baja a largo plazo que ha persistido durante los últimos años", señaló McCormick.

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos era de 4,27 dólares por galón el martes, por debajo de los 4,28 dólares por galón de hace una semana, según la AAA. Los precios de la gasolina seguían estando muy por encima de los 3,05 dólares por galón que se registraban esta misma semana el año pasado.

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