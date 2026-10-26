El Partido Demócrata recurre al caso Epstein para desacreditar a Trump antes de las midterms

El Partido Demócrata utilizó el caso Epstein para desacreditar a Donald Trump una semana antes de que se celebren las elecciones de mitad de mandato. Un recurso al que ha acudido varias veces en vísperas de citas importantes, sean electorales o no, para tratar de convencer a la sociedad del supuesto vínculo que tuvo el presidente con el fallecido delincuente sexual.

El congresista Jamie Raskin (Maryland), demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y quien aspira a salir reelegido en las midterms de la semana que viene, acusó al Departamento de Justicia (DOJ) de encubrir "crímenes" para "proteger al presidente".

"Cinco mujeres han acusado directamente a Trump de violación o agresión sexual en compañía o presencia de Epstein", indicó Raskin, en declaraciones recogidas por AFP.

Raskin y el resto de sus colegas demócratas del comité exigieron al fiscal general, Todd Blanche, que nombre a un fiscal especial independiente para que investigue los supuestos vínculos de Trump con Epstein y si el presidente fue partícipe de las actividades del delincuente sexual.

Sin embargo, reconocieron que será muy complicado que Blanche acceda a tal petición, debido a que actúa como "fiscal general personal" de Trump, no del país.

Trump ha reiterado su inocencia, afirmando que no conocía personalmente a Epstein y que jamás fue cómplice o participó en sus actividades delictivas, a pesar de el fallecido delincuente intentase incriminar sin pruebas al presidente.

Hasta la fecha, la única persona condenada por el caso Epstein es Ghislaine Maxwell, expareja del delincuente sexual. Fue declarada culpable en 2021 de conseguir jóvenes menores de edad para Epstein, quien tenía numerosos vínculos con ejecutivos, políticos, celebridades y académicos alrededor del mundo.

Maxwell aseguró en el Congreso que Trump no tuvo nada que ver con Epstein y que es "inocente de cualquier irregularidad".

El 10 de agosto de 2019, Epstein fue hallado sin vida en su celda del Centro Correccional Metropolitano (Nueva York), donde cumplía condena por tráfico sexual de menores.