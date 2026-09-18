Nuevo choque entre Trump y la justicia por el Centro Kennedy: juez federal exige al presidente avisar con 30 días de antelación si el recinto será demolido

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de septiembre, 2026

El juez federal de distrito Christopher Cooper ordenó este jueves a la Administración del presidente Donald Trump proporcionar un aviso con al menos 30 días de antelación si los planes relacionados con el Centro Kennedy cambian de una manera que pudiera llevar a la demolición del edificio, luego de que el mandatario republicano advirtiera que el recinto de artes escénicas podría terminar siendo "derribado".

Cooper emitió la orden tras las preocupaciones planteadas sobre el alcance de las obras previstas en el Centro Kennedy. La decisión se produjo después de una solicitud de emergencia presentada por la congresista demócrata Joyce Beatty, miembro ex oficio de la junta directiva del Centro Kennedy. Beatty pidió a Cooper que dejara "completamente claro que su orden prohíbe demoler la estructura".

La disputa se intensificó esta semana después de que Trump hablara sobre la posibilidad de demoler el centro. Durante una conversación con periodistas el miércoles en Charlotte, Carolina del Norte, el presidente defendió la intervención de su Administración en el recinto y sostuvo que su estado actual requiere una inversión considerable. "Creo que la Administración Trump ciertamente debería recibir reconocimiento porque, francamente, si no hacemos eso, va a cerrar. Terminará siendo derribado", dijo Trump.

Las palabras del presidente tuvieron lugar poco después de que la junta directiva del Centro Kennedy, integrada casi en su totalidad por miembros designados por Trump, votara para cerrar de inmediato el centro de artes escénicas más importante de Washington, citando su "grave" estado financiero y estructural. La decisión llegó apenas horas después de que un juez federal rechazara el último intento de la junta por agregar el nombre del presidente a la fachada del edificio.

El presidente Trump reaccionó rápidamente a través de una publicación en Truth Social, donde dejó en claro que la renovación del centro dependerá de que su nombre finalmente quede grabado en el edificio, una medida que rápidamente levantó críticas en la capital por parte de sus adversarios demócratas.