El voto de un senador demócrata bloquea el proyecto de ley de centros de datos aprobado por la Cámara

Publicado por Israel Duro 18 de septiembre, 2026

El voto en contra del senador demócrata Martin Heinrich tumbó un proyecto de Ley sobre centros de datos de inteligencia artificial aprobado en la Cámara de Representantes por abrumadora mayoría bipartista (417-3) el día anterior. El GOP intentó sacar la norma adelante en el Senado por unanimidad, por lo que el rechazo del legislador por Nuevo México fue suficiente para descarrilarla.

La Ley de Protección de los Contribuyentes pretende obligar a las empresas tecnológicas a sufragar los costes de las nuevas infraestructuras energéticas a las compañías y no a los consumidores. El senador del GOP por Ohio John Husted propuso aprobar la norma por unanimidad, pero Heinrich, el demócrata de mayor rango de la Comisión de Energía y Recursos Naturales de la Cámara Alta consideró que la propuesta se queda corta y presentó su propia alternativa.

Heinrich consideró que la iniciativa "se queda corta" y presentó su propia alternativa

"El senador de Ohio y yo coincidimos en una cosa: los centros de datos de inteligencia artificial pueden suponer un aumento de los costes para las familias estadounidenses y, en muchos lugares, ya es así. Pero la Ley de Protección de los Contribuyentes se queda corta respecto a lo que debemos hacer para abordar este problema", señaló Heinrich, quien justificó su voto en contra de la norma presentando su propuesta "con verdadero peso":

"El Congreso tiene que aprobar una legislación real con verdadero peso. Mi proyecto de ley es lo que se necesita para empezar a reducir los precios de la energía. También debemos hacer más para que los centros de datos se impliquen realmente con las comunidades de principio a fin, y debemos conservar los recursos locales, especialmente el agua. Además, debemos proteger a las comunidades de la contaminación atmosférica mediante el uso de energía limpia y el almacenamiento en baterías. Pero no lo conseguiremos con el proyecto de ley que ha propuesto el senador de Ohio".

"Congreso que no hace nada"

Heinrich propuso entonces sacar adelante su propia iniciativa por unanimida, pero el otro legislador por Ohio, el republicano Bernie Moreno, cargó duramente contra él: "El término 'Congreso que no hace nada' existe por una razón. Y eso es precisamente lo que hemos conseguido en este momento". Visiblemente molesto, Moreno acusó al demócrata de bloquear una norma que habría proporcionado a los contribuyentes "un alivio inmediato".

Husted también lamentó lo ocurrido con "la medida bipartidista más significativa que el Congreso podría haber adoptado para proteger a los estadounidenses del aumento de los precios de la electricidad. Es una vergüenza que hoy se haya perdido esta oportunidad".