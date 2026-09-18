Una adolescente de Carolina del Norte murió tras infectarse con una ameba 'comecerebro'

Publicado por Williams Perdomo 18 de septiembre, 2026

Un adolescente de Carolina del Norte murió después de contraer Naegleria fowleri, una rara ameba que puede causar una infección mortal en el cerebro. Las autoridades determinaron que probablemente tuvo contacto con el microorganismo a través de una fuente de agua ubicada en un centro comunitario del condado de Durham.

Según informó ABC News, funcionarios estatales y locales señalaron que el adolescente probablemente se infectó después de entrar en contacto con el agua de una fuente ubicada en el jardín de un centro comunitario de atención de salud mental. El joven se habría salpicado agua en la cara durante la exposición.

La Naegleria fowleri, conocida también como ameba 'comecerebros', ha sido encontrada en aguas dulces templadas, incluidos estanques, lagos y ríos. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), el microorganismo crece mejor en aguas más calientes.

“La ameba no causa enfermedades si se ingiere, pero puede ser mortal si se introduce agua con la ameba por la nariz hasta el cerebro”, indicó el NCDHHS.

El adolescente fue ingresado en un hospital el 22 de agosto y murió el 31 de agosto. En ese momento, el NCDHHS informó que trabajaba con autoridades federales y locales para investigar las posibles fuentes de la infección.

Un informe publicado este martes por el NCDHHS determinó que la exposición más probable ocurrió el 13 de agosto, cuando el adolescente tuvo contacto con el agua de una fuente situada en el jardín de un centro comunitario de atención de salud mental del condado de Durham.

De acuerdo con el documento, durante ese contacto se produjo, entre otras situaciones, el salpicado de agua en la cara del adolescente. Los investigadores señalaron que “no se identificaron otras posibles fuentes de exposición”.